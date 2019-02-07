AK Parti'li Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye yöneticisi ile görüştü

ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Andrew Gardner ile görüştü. Görüşmede, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Aktay, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yöneticisi Gardner ve beraberindeki heyeti, Genel Merkezi'de kabul etti. AK Parti'den alınan bilgiye göre, görüşmede, uluslararası ilişkiler boyutu olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve davası ele alındı.

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