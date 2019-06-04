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AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu

AK Partili Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

AK Partili Yavuz İstanbul seçimleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Mağdur edilen iki aday anlamında konuşulacaksa mağdur edilenin Binali Bey olduğunu düşünüyoruz. Daha öte mağdur edilenin milletimiz olduğunu, İstanbul seçmeni olduğunu düşünüyoruz. İstanbul seçmeni bir anlamda iradesini sandığa yansıttı ama sandıktan çıkan irade, o gerçek iradeye uygun düşmedi, yani manipüle edildi, yok sayıldı ya da iç edildi.

Millet iradesini bu sefer çok daha net şekilde ortaya koyacak ve o net irade ortaya çıkacak. İstanbul'da her şey daha güzel olacak. Binali Yıldırım ile İstanbul daha bir başka dönüşecek, gelişecek, güzelleşecek. Biz buna inanıyoruz, eminim İstanbul da buna inanıyor. O açıdan 23 Haziran günü, İstanbul'un tekrar emin ellere teslim edildiği gün olacak diye düşünüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...


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Ali İhsan Yavuz ak parti istanbul

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