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AK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Part lideri Meral Akşener'le ilgili söylediği iddia edilen açıklamayı yalanladı. Sosyal medyada hızla yayılan ifadeleri hiçbir zaman kullanmadığını belirten Özalan, konuyla ilgili hukuki süreci başlatacağını duyurdu.

AK Partili Alpay Özalan'dan 'Meral Akşener' açıklaması! O iddiaları yalanladı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininde önündeki protestoyla ilgili, "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı. Ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim." dediği yönünde asılsız bir iddia ortaya atıldığını belirtti.

AK Parti Milletvekili Özalan, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden hakkında paylaşılan iddialara yanıt verdi.

Özalan, geçen ay Akşener'in İstanbul'daki konutunun önünde protesto gösterisi düzenleyenler için "MHP'li kardeşlerim az bile yaptı. Ben olsam evi cehenneme çevirir, ateşe verirdim." şeklinde beyanda bulunduğuna ilişkin asılsız bir iddianın dolaşıma sokulduğunu söyledi.

Kesinlikle böyle bir beyanda bulunmadığını dile getiren Özalan, "Bu düşmanca ve art niyetli yalan bilgiyle şahsım hakkında olumsuz bir algı yaratma gayesi taşıyan kişilerin tespit edilmesi, sonrasında da gerekli işlemlerin yapılması konusunda hukuki süreci başlatacağım." dedi. (AA)

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Meral Akşener Alpay Özalan ak parti İYİ parti

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