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AK Part'ili Altınok, Keçiören'de görevi devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 19:01 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, belediye başkanı seçilen AK Parti'li Turgut Altınok, görevi aynı partiden olan Mustafa Ak'tan devraldı.

AK Part'ili Altınok, Keçiören'de görevi devraldı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Nesrin AYDIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, belediye başkanı seçilen AK Parti'li Turgut Altınok, görevi aynı partiden olan Mustafa Ak'tan devraldı.
Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Turgut Altınok, mazbatasını aldıktan sonra ilçe sakinleri ve partililerle birlikte belediye hizmet binasına yürüdü. Seçim otobüsüne çıkarak belediye önünde toplanan kalabalığa hitap eden Turgut Altınok, "Oy veren vermeyen bütün Keçiörenlilere teşekkür ediyorum. Bizim makamımız sokaklar olacak. Sokaklarda Keçiörenli vatandaşlarımızla beraber olacağız" dedi.
'KEÇİÖREN YİNE PARLAYAN YILDIZ OLACAK'
Turgut Altınok, daha sonra devir teslim töreni için başkanlık makamına geçti. Burada görevini Turgut Altınok'a devreden AK Parti'li Mustafa Ak, başkanlığa 2009 yılında seçildiğini kaydetti. Mustafa Ak, "Hizmet bir yarıştır, hizmet yarışı içerisindeyiz. Bu makamlar gelip geçici makamlar. Biz de burayı milletin emaneti olarak gördük, şimdi de tekrar emanetimizi iade ediyoruz" dedi. Konuşmasının ardından Mustafa Ak mührü Turgut Altınok'a teslim etti.
Turgut Altınok ise siyasetin uzun ince bir yol olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah güzel hizmetler devam edecektir Keçiören'de. Türkiye'nin parlayan yıldızıydık, yine parlayan yıldızı olarak hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. 2009'da başkanlık görevini Mustafa Ak'a devrettiğini hatırlatan Turgut Altınok, "Halef selef olduk, Allah tekrar nasip etti. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
'İLK İCRAATIMIZ CUMHURİYET KULESİ'
10 yıl sonra yeniden belediye başkanı olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Turgut Altınok, şöyle dedi:
"İlk icraatımız; Cumhuriyet Kulemizin ihalesini yapacağız. O muhteşem bir eser, hem Türkiye için hem de Ankara için hem de Keçiörenimiz için muhteşem bir eser. Şehrimizi yeniden bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu dönem bütün sokakları ağaçlandıracağız. 10 sene sonra Keçiören Türkiye'nin en yeşil yeri olacak. Sokaklarımız yemyeşil olacak, artık sokağımızda kuş sesini duyacağız. Şehrimizde orman havasını teneffüs edeceğiz. Engelli evi projemiz var. O, Türkiye'de ilktir. 4 tane köyümüzü organik tarımın, organik hayvancılığın bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Çocuklar köyü bilmiyor, çoğu köyü tanımıyor. Ankara'mızda köy havasını teneffüs etmek isteyen, doğal gıdalar almak, yemek isteyen veya köy hayatını görmek, yaşamak isteyen vatandaşlarımızın ziyaret edeceği bir merkez haline getireceğiz bu 4 köyümüzü."

FOTOĞRAFLI

AK Part'ili Altınok, Keçiören'de görevi devraldı

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