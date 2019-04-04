HABER

AK Part'ili Altınok, Keçiören'de görevi devraldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, belediye başkanı seçilen AK Parti'li Turgut Altınok, görevi aynı partiden olan Mustafa Ak'tan devraldı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Nesrin AYDIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, belediye başkanı seçilen AK Parti'li Turgut Altınok, görevi aynı partiden olan Mustafa Ak'tan devraldı. Keçiören'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ni kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Turgut Altınok, mazbatasını aldıktan sonra ilçe sakinleri ve partililerle birlikte belediye hizmet binasına yürüdü. Seçim otobüsüne çıkarak belediye önünde toplanan kalabalığa hitap eden Turgut Altınok, "Oy veren vermeyen bütün Keçiörenlilere teşekkür ediyorum. Bizim makamımız sokaklar olacak. Sokaklarda Keçiörenli vatandaşlarımızla beraber olacağız" dedi. 'KEÇİÖREN YİNE PARLAYAN YILDIZ OLACAK' Turgut Altınok, daha sonra devir teslim töreni için başkanlık makamına geçti. Burada görevini Turgut Altınok'a devreden AK Parti'li Mustafa Ak, başkanlığa 2009 yılında seçildiğini kaydetti. Mustafa Ak, "Hizmet bir yarıştır, hizmet yarışı içerisindeyiz. Bu makamlar gelip geçici makamlar. Biz de burayı milletin emaneti olarak gördük, şimdi de tekrar emanetimizi iade ediyoruz" dedi. Konuşmasının ardından Mustafa Ak mührü Turgut Altınok'a teslim etti. Turgut Altınok ise siyasetin uzun ince bir yol olduğuna dikkat çekerek, "İnşallah güzel hizmetler devam edecektir Keçiören'de. Türkiye'nin parlayan yıldızıydık, yine parlayan yıldızı olarak hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. 2009'da başkanlık görevini Mustafa Ak'a devrettiğini hatırlatan Turgut Altınok, "Halef selef olduk, Allah tekrar nasip etti. Kendisine başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 'İLK İCRAATIMIZ CUMHURİYET KULESİ' 10 yıl sonra yeniden belediye başkanı olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Turgut Altınok, şöyle dedi: "İlk icraatımız; Cumhuriyet Kulemizin ihalesini yapacağız. O muhteşem bir eser, hem Türkiye için hem de Ankara için hem de Keçiörenimiz için muhteşem bir eser. Şehrimizi yeniden bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu dönem bütün sokakları ağaçlandıracağız. 10 sene sonra Keçiören Türkiye'nin en yeşil yeri olacak. Sokaklarımız yemyeşil olacak, artık sokağımızda kuş sesini duyacağız. Şehrimizde orman havasını teneffüs edeceğiz. Engelli evi projemiz var. O, Türkiye'de ilktir. 4 tane köyümüzü organik tarımın, organik hayvancılığın bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Çocuklar köyü bilmiyor, çoğu köyü tanımıyor. Ankara'mızda köy havasını teneffüs etmek isteyen, doğal gıdalar almak, yemek isteyen veya köy hayatını görmek, yaşamak isteyen vatandaşlarımızın ziyaret edeceği bir merkez haline getireceğiz bu 4 köyümüzü."

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var"Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var"
İYİ Parti, Yunusemre ilçesi için YSK’ya gidiyorİYİ Parti, Yunusemre ilçesi için YSK’ya gidiyor

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Süleyman Soylu'dan yerel seçimler sonrası ilk açıklama!

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

Utanç raporu! 'Eğer böyle olacağını bilseydim...'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Devlet Bahçeli'nin önerisi AK Parti'yi harekete geçirdi

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.