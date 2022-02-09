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AK Partili Arslan: Faturalar hakikaten ciddi bir mesele

09.02.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Türkiye olarak önümüzde bir tek küresel enflasyon ve Türkiye’ye yansıması sorunu var. Evet, faturalar hakikaten ciddi bir mesele. Bunları aşacağız. Doğal gazın, akaryakıtın, elektriğin yükselmesinin nedeni biz olmadığımız halde maalesef sigaya çekiliyoruz. İktidar olmak bunu gerektirir." ifadelerini kullandı.

AK Partili Arslan: Faturalar hakikaten ciddi bir mesele

AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, "Kur dalgalanması, enerji iniş çıkışları, fiyat oynamaları baharla beraber sona erecek" dedi.

AK Parti'li Arslan, AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplantısına katılarak, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Bütün ülkelerin son yıllarda küresel enflasyonun yol açtığı sorunlarla ilgilendiğine dikkati çeken Arslan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kapanma kararları ve tedbirlerin üretimi ve tüketimi düşürdüğünü kaydetti. Arslan, Türkiye’nin de diğer ülkeler gibi küresel enflasyondan etkilendiğinin altını çizerek, "Salgın sürecinde esnafımızdan üreticimize çok ciddi paketler uyguladık. Doğal gaz, akaryakıt ve elektrikte 165 milyar liralık sübvansiyon uygulayarak halkımıza çok ciddi destek verdik, katkı sağladık, sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

KARADENİZ GAZI FİYATI UCUZLATACAK

Dünyada petrolün varil fiyatı ile doğal gazın birim fiyatının artmaya devam ettiğine işaret eden Arslan, enerji stratejik hale geldikçe fiyatların yükseldiğini, bu durumun da ister istemez Türkiye’yi olumsuz yönde etkilediğini kaydetti. Arslan, "İnşallah 2023’te Karadeniz’den çıkarmaya başlayacağımız doğal gaz ile hem dışa bağımlılığımızı azaltacağız hem daha ucuza gaz yakabileceğiz" diye konuştu.

"DOĞAL GAZIN, AKARYAKITIN, ELEKTRİĞİN YÜKSELMESİNİN NEDENİ BİZ OLMADIĞIMIZ HALDE..."

Türkiye’nin yeni küresel düzene hazır olduğunu vurgulayan Arslan, "Türkiye olarak önümüzde bir tek küresel enflasyon ve Türkiye’ye yansıması sorunu var. Evet, faturalar hakikaten ciddi bir mesele. Bunları aşacağız. Bu kur cenderesini de enflasyon belasını da yakında yeneceğiz. Doğal gazın, akaryakıtın, elektriğin yükselmesinin nedeni biz olmadığımız halde maalesef sigaya çekiliyoruz. İktidar olmak bunu gerektirir. 20 yılda nice sorun, nice kriz, nice buhran atlattık. Bunları da atlatacağız Allah’ın izniyle. Kısa sürede AK Parti’nin artık şiarı olan istikrar ortamına tekrar kavuşacağız. Kur dalgalanması, enerji iniş çıkışları, fiyat oynamaları baharla beraber sona erecek" ifadesini kullandı.

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