AK Partili Aslan'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı! Gözaltına alındılar

İzmir'de AK Partili Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğraması sonrası polis ekipleri harekete geçti. 4 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

TABANCA İLE BACAĞINDAN VURULDU

Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir iş yerine giden Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR: 'ALACAĞIMIZ VAR'

Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor.

(DHA)

