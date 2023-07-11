HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili Aslan'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı! Gözaltına alındılar

AK Partili Aslan'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı! Gözaltına alındılar

11.07.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi AK Partili Nedim Aslan dün tabanca ile bacağından vurulmuştu. Aslan'ın uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki ifadesinde Aslan'dan alacakları olduğunu söyledi.

AK Partili Aslan'a silahlı saldırıda yeni gelişme: Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı! Gözaltına alındılar

İzmir'de AK Partili Nedim Aslan'ın silahlı saldırıya uğraması sonrası polis ekipleri harekete geçti. 4 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

TABANCA İLE BACAĞINDAN VURULDU

Olay, dün öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Burada bir iş yerine giden Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi Nedim Aslan, tabanca ile bacağından vuruldu; saldırgan kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDILAR: 'ALACAĞIMIZ VAR'

Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak K.T. (43), M.T. (30), A.T. (22) ve A.T.'yi (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin polisteki ifadelerinde; Nedim Aslan'dan alacakları olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Şüpheli M.T.'yi (34) arama çalışmaları ise sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajıErdoğan'dan Srebrenitsa Soykırımı mesajı
Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı ak parti

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

O anları yeniden gündem oldu! "Ah tontonum..."

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

Beklenen gün geldi: Prime Day başladı! %50'ye varan indirimleri keşfedin

7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

7 yaşındaki çocuk gözlerinin önünde boğuldu! Yardım edenler şaşırttı

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.