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AK Partili Avcı: CHP'li başkan belediyeye akrabalarını atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

İZMİR'de, CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, yeni iddiaları gündeme taşıdı.

AK Partili Avcı: CHP'li başkan belediyeye akrabalarını atadı

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atanmasının ardından başlayan tartışmalar sürerken, AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, yeni iddiaları gündeme taşıdı. Avcı, Erdoğan'ın belediyeye ait plajlardaki tesislerin müdürlüğüne kardeşinin oğlunu, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne ise halasının kızını atadığını iddia etti. Avcı, ilçedeki gece pazarının daha önce ihale ile verildiğini ancak bu yıl ilana çıkılan ihalenin son gün iptal edildiğini ve büfelerin kura çekimi yapılarak dağıtıldığını ileri sürdü.
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, meclis kararıyla belediye şirketine müdür olarak atanması ve 8 bin liralık başkanlık maaşı dışında 7 bin 500 lira da müdür maaşı almasına olanak sağlayan kararın kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından, yeni iddialar gündeme geldi. AK Parti Karaburun İlçe Başkanı Adem Avcı, Erdoğan'ın belediye bünyesinde hizmet veren 3 plajdaki tesisin müdürlüğüne erkek kardeşinin oğlu olan üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Derya Girgin'i getirdiğini ileri sürdü. Erdoğan'ın ayrıca halasının kızı Yıldız Sedef'i ise Belediyenin Halkla İlişkiler Müdürü yaptığını iddia eden Avcı, şunları söyledi:
"İlkay Girgin Erdoğan belediye ait 3 lojmanı baştan aşağı tadilattan geçirme kararı aldı. Bunlardan birini kendisine tahsis edecek. Meclisten geçen karara göre ise diğer ikisini de kendisinin belirleyeceği kişilere verecek. Bunlardan birinde halkla ilişkiler müdürü kalıyor. Normal şartlarda taşeron kadrosundan olduğu için bu lojmanları kullanamaz. Devlet memurları ancak burayı kullanabilir."
'ŞİRKETTEN ALDIĞI MAAŞI OKUL HESABINA YATIRMAMIŞ'
Gelen tepkiler üzerine Erdoğan'ın şirketten aldığı huzur hakkını iptal ettiğini ve hesaba yatan parayı da bir okula bağışladığını açıklamasının ardından, bağış yapıldığı belirtilen okulla iletişime geçtiklerini ve böyle bir paranın okul hesabına yatmadığını öğrendiklerini öne süren Avcı, "Burada yapılanlar etik değil. Karaburun İzmir'in nüfus bakımından en küçük ilçesi. Burada maaşların ödenmesinde sıkıntı var. Belediye personeli rahatsızken, kendisinin bu şekilde maaş bağlaması etik değil. Daha önceki belediye başkanları döneminde de bu vardı ama hiçbiri bu parayı almadı" diye konuştu.
Karaburun'daki gece pazarı için her yıl ihaleye çıkıldığını ve ahşap büfelerin ihaleye katılanlara verildiğini ancak bu yıl ihalenin son gün iptal edildiğini belirten Avcı, "Encümen kararıyla kura çekimi yapılarak bu alanlar birilerine verildi. Bu uygulama tamamen yanlış. Burada adaletsizlik var" dedi.

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AK Partili Avcı: CHP'li başkan belediyeye akrabalarını atadı

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