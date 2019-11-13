AK Parti'li Avcı: Gençleri teknoloji bağımlılığına iten ortak özellik yalnızlık

Besti KARALAR- Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, gençleri teknoloji bağımlığına iten ortak özelliğin yalnızlık olduğunu söyledi.

Bilişim teknolojileri bağımlılığının etkilerinin incelenerek olası zararlarının önlenmesi, bu teknolojilerin kontrollü kullanımının sağlanması için yapılması gerekenlerin saptanması amacıyla TBMM'de kurulan komisyon, çalışmalarını tamamlayarak rapor haline getirdi. Raporda, 150 civarında gencin intiharının 'mavi balina' oyunu ile bağlantılı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

'İLERİ ZEKALILIK GÖSTERGESİ SANILIYOR'

Komisyon Başkanı Nabi Avcı, çocuk ve gençlerin internette çok fazla dolaşmasının, bilgisayar oyunları ile meşgul olmasının aileleri tarafından 'ileri zekalılık göstergesi' olarak zannedildiğini belirterek, "Tam tersine; çocukların bu tür teknoloji ile olan bağımlılık derecesindeki ilişkileri aslında gerçekten ne kadar yalnız olduklarının, ne kadar yardıma muhtaç olduklarının, ne kadar insani duygular peşinde olduklarının, bu tür insani ilişkilerden, şefkatten, merhametten ne kadar uzak kaldıklarını ve o yüzden buralara adeta taştıklarını gösteren meşguliyetler bunlar. Aileler zannediyorlar ki çocukları bilgisayarlarıyla uğraştıkça çok farklı dünyalar da çok farklı parlaklıklar keşfediyor. Hayır, tam tersine bu meşguliyetler bizim çocuklarımıza ilgi göstermediğimiz, onları ihmal ettiğimizi gösteren meşguliyetlerdir" dedi.