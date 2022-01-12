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  4. AK Partili Aydemir, TTB'nin Turkovac hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi:

AK Partili Aydemir, TTB'nin Turkovac hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi:

12.01.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünyada aşısını üretmiş 9'uncu ülkeyiz, gurur duymalıyız. Tam tersine lekelemeye çalışıyorlar. Bunların zihinleri lekeli"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Turkovac hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Dünyada aşısını üretmiş 9'uncu ülkeyiz, gurur duymalıyız. Tam tersine lekelemeye çalışıyorlar. Bunların zihinleri lekeli." dedi.

Aydemir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'e yönelik "Parlamentoda terörist istemiyorum." dediğini aktardı.

Ülkedeki 84 milyon vatandaşın da TBMM'de terörist istemediğini vurgulayan Aydemir, CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere Millet İttifakı'nda bulunan siyasi partilerin bu konuda açıklama yapmadığını, ortaklarını küstürmek yerine milleti küstürdüklerini söyledi.

İbrahim Aydemir, HDP'li bazı siyasetçiler tarafından, HDP'li Güzel hakkındaki eleştiriler için "Cinsiyetçi bir yaklaşım sergileniyor" ifadesinin kullanıldığını da aktararak, şöyle devam etti:

"Terörist kıyafeti giyeceksin, silahlı biriyle poz vereceksin, kamplarda bulunacaksın sonra kadın diye ben sana müsamaha göstereceğim. Böyle bir şey olur mu? Şehitlerimiz, toprağın altında yatan on binlerce insanımız bize lanet etmez mi? Aymazlığa, terbiyesizliğe bakar mısınız? Bizimle dalga geçiyorlar. Bu kadar ahlaksız insanla mücadele ederken aynı zamanda da ülkemizi zirvelere taşıma gibi bir misyon üstlenmişiz. Bunu da yapıyoruz elhamdülillah. Dahası olacak inşallah."

Ankara Üniversitesinde bir öğretim üyesinin bir öğrenciye başındaki örtüyü kast ederek "Bu farz mı?" sorusunu yönelttiğini aktaran Aydemir, "Bir profesör olarak senin ne haddine? Bunlar halen daha tahammülsüz bir haldeler. Fırsatını buldukları an, yeniden düşünce hürriyetinin önüne geçecekler." diye konuştu.

Aydemir, TTB'nin Turkovac hakkındaki açıklamalarına ilişkin "'Türk' ifadesini onlara çok görüyorum. Türk değil, Türk taraftarı da değil onlar. Türk karşıtı, diyorum ben onlara. Onların Turkovac'a dönük tahammülsüzlük ifadeleri, Alman medyası tarafından şu an kullanılıyor. Dünyada aşısını üretmiş 9'uncu ülkeyiz, gurur duymalıyız. Ama gurur duymuyorlar. Tam tersine lekelemeye çalışıyorlar. Bunların zihinleri lekeli." dedi.

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