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AK Parti’li Aydemir’den sert çıkış

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 11:24 | Son Güncelleme

Kırkağaç’a bir ziyaret düzenleyen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partinin ilçe yönetiminden istifa ederek bağımsız aday etrafında toplananları çok sert bir dille eleştirdi.AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kırkağaç’ta AK Parti’nin Cumhur İttifakı Başkan adayı Yaşar İsmail Gedüz ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleriyle seçim bürosunda bir araya geldi.

Kırkağaç’a bir ziyaret düzenleyen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partinin ilçe yönetiminden istifa ederek bağımsız aday etrafında toplananları çok sert bir dille eleştirdi.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kırkağaç’ta AK Parti’nin Cumhur İttifakı Başkan adayı Yaşar İsmail Gedüz ve AK Parti ilçe teşkilatı üyeleriyle seçim bürosunda bir araya geldi. Milletvekili Aydemir’i seçim bürosunda AK Parti Cumhur İttifakı Başkan adayı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Tarku, Kadın Kolları Başkanı Güldane Şahan, Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayları ve partililer karşıladı.
Cumhur İttifakı’na oy kaybettirmek için bir araya gelenlerin AK Parti ile artık işi kalmadığını belirten Aydemir, "Bunlar reisi sevenler değil, altını oyan kişilerdir. Bunlar bırakın AK Parti’ye geri dönmeyi partinin kapısının önünden dahi geçemezler. Bunlar bizim için haindirler. Bu Gedüz’e değil, Erdoğan’a başkaldırıdır. Bunlar oy hırsızıdır, bular yüzsüzdürler. Bağımsız adaya verilen her oy, CHP’ye, HDP’ye yarar. Sahtekarlık yapmasınlar, münafık olmasınlar. Bizim adayımız Manisa’da Cengiz Ergün, Kırkağaç’ta Yaşar İsmail Gedüz’dür. Bunlar fırdöndü, bizim taklacılarla işimiz yok. Reisin ismini bile ağzına alamazlar, resmini dahi asamazlar artık.” dedi.

"Bunlar reisi seven değil altını oyan kişilerdir"
Partiden ayrılanları eleştirmeye devam eden Aydemir, “Kırkağaç’ta partimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız topyekun Kırkağaç’ta Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Yaşar İsmail Gedüz’ün yanındayız. İsmail Gedüz’e birileri bir şeyler söyleyip de beklenti içine girenler kendileri bir yere gelemeyince, aday olamayınca veya meclis üyesi olamayınca kendilerine koltuk kapmak için bir yerlere gitmiş olabilirler. Herkesin yolu kendine göre hayırlı olsun. Nereye gidiyorlarsa gitsinler ama bu kişilerin bizim partimizle ayrıldıktan sonra hiç bir ilişkisi kalmamıştır. Biz kazanacağız biz geri döneceğiz biz AK Parti’liyiz, biz reisi destekliyoruz diyorlar ama boş. Bunlar reisi sevenler değil, reisin altını oyan kişilerdir. Reisi sevmek demek genel başkanı sevmek demektir ve parti disiplini gereği reis bir yeri işaret ettiği zaman lafın tamamını söylemesine gerek yok bir işareti yeter bizim için" diye konuştu.

"Hiçbirimiz makam için siyaset yapmıyoruz"
"Reis bugün işaretiyle, bakışıyla ve sözüyle birlikte Yaşar İsmail Gedüz’ü aday göstermiştir" diyen Aydemir, "Hep birlikte İsmail Gedüz’ün yanındayız. Bu kişilerin milletin karşısına çıkarak çok değerli cumhurbaşkanımızın ismini ağzına alarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seviyoruz biz onun yanında gideriz demeleri tamamen yalandır, tamamen iftiradır, tamamen üç kağıttır. Bu yapılan siyasi bir hırsızlıktır. Bunlar oy hırsızlığı yapmaktadırlar. Bunlar yalan söylüyorlar. Özgür bir Türkiye’de yaşıyoruz demokratik haklarını kullanabilirler aday olabilirler. Çıkacaklar diyecekler ki o zaman Recep Tayyip Erdoğan yanlış yapmıştır. İsmail Gedüz’ü yanlış aday göstermiştir. Biz de ona karşı bayrak açtık biz onunla beraber yol yürümüyoruz desinler. Onların yapmış olduğu hareket budur onların yapmış olduğu hareket partimize rağmen başkaldırıştır. Dolayısıyla milletin karşısına geçip biz Tayyip Erdoğan’ı çok seviyoruz, onun yanındayız diyerek millete yalan söylemesinler sahtekarlık yapmasınlar. Münafık olmasınlar. Ben onlara buradan çağrı yapıyorum. Hala yol yakınken belki yanlış anlaşılma olabilir. Belki onları da kandırmış olabilirler. Yeniden söylüyoruz biz Yaşar İsmail Gedüz’ü destekliyoruz. Biz Genel Merkezimizle Cumhur İttifakımızın 7 vekiliyle birlikte İsmail Başkanımızın yanındayız. Cumhurbaşkanımızla Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İsmail beyin yanındayız. Seçimi Allah’ın izni ile milletimizin desteğiyle kazanacağız. Ama Allah şahittir başta bizim genel başkanımız olmak üzere hiçbirimiz makam için siyaset yapmıyoruz. Menfaat siyaseti yapmıyoruz, maddi menfaat içerisinde değiliz. Biz Allah rızası için dava uğruna geldik siyaset yapıyoruz. Bunu söylerken İsmail Gedüz’ün de bu düşüncelere sahip olduğunu biliyoruz. Bizim başkanımız da bu şekilde zaten 10 yıldan beri belediye başkanı bütün Kırkağaç kendisini biliyor. Tam ustalık dönemine geldi birileri bunu hazmedemedi. Birilerinin oyununa geliyor. Kim yapıyor bunu, sizler hepiniz çok iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"İsmail Gedüz Kırkağaç için bir fırsattır"
Başkan adayları İsmail Gedüz’ün Kırkağaç için büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Aydemir açıklamasını şöyle tamamladı:
"Biz Cumhur İttifakı’nı kurduk Milliyetçi Hareket Partisiyle, karşımızda da bir ittifak var. Kim bunlar CHP ve İYİ Parti resmiyette ikisi gözüküyor. Ama bunların bir tane daha ittifakları var kim o? HDP. Kamera arkasında ortaklar ama amblemlere gelince resmi ittifak yapmıyorlar niye? Milletin tepkilerinden korkuyorlar. Kardeşlerime sesleniyorum buradan kim kimlerle beraber ittifak yapıyor, kim kimlerle kol kola girdi, sen Kırkağaç’ta ne yapıyorsun? Aklınızı başınıza toplayın onun için her bir bizden giden oy karşı ittifakın oy kumbarasına yazılıyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı’nın alacağı oyları hiçbir AK Parti’linin hakkı yok. AK Parti’liyim diğer hiçbir Allah kulu Cumhur İttifakı’nın oyunu azaltmaya hakkı yok. Onların aldığı her oy CHP’nin işine yarar, İYİ Parti’nin işine yarar, HDP’nin işine yarar. Unutmayın İsmail Gedüz Kırkağaç için bir fırsattır. Bakınız bugüne kadar Büyükşehir MHP’deydi. Cumhur İttifakı yoktu. Büyükşehirde MHP Cengiz Ergün, Kırkağaç’ta AK Parti aynı dili bazen konuşamıyorduk. Ama şimdi 31 Mart’tan sonra Kırkağaç’ta Cumhur İttifakı var Belediyesi kazanacak, Allah’ın izniyle Manisa’da Cumhur ittifakı var büyükşehir kazanacak etti iki, hükümet olarak da Cumhur İttifakı iktidarda etti üç. Burada Kırkağaç’a 31 Mart’tan sonra daha güzel hizmetler daha rahat bir şekilde gelecek. Bu fırsatı Kırkağaç inşallah kaçırmayacak. Kırkağaçlılar bunu çok iyi değerlendirecekler. Artık 7 vekille beraber biz İsmail Gedüz’ün emrindeyiz. Genel başkanımıza bütün taleplerini ileteceğiz. Kırkağaç’ın iyi olması için ne gerekiyorsa Kırkağaç için seferberlik ilan edeceğiz. Buraya 7 vekilin adına geldim, söylediklerim Genel başkanımızın sözüdür. İsmail Gedüz Ankara’ya gelse 7 tane vekilin kapısını çalacak. İsmail Gedüz hakkında konuşabilirler bir tane somut bir şey ortaya koysunlar. İsmail Gedüz’e biz kefiliz, yaptığı hizmetlerden de gurur duyuyoruz. Yapacaklarının teminatı da biziz."

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