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AK Parti'li Aydın Ahi'nin şehit edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

Van'ın AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi evinin önünden kaçırarak şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 21 sanıktan 4'üne 1 yıl 10 ay 15 gün ila 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi, 17 sanık beraat etti

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4'üne 1 yıl 10 ay 15 gün ila 6 yıl 3 arasında hapis cezası verildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında sanıklardan S.Ö. SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, diğer sanıklar M.A, M.E, N.Ç, sanık yakınları, avukatlar ile Ahi'nin yakınları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu, dosyada cezalandırılmalarını gerektirecek bir delilin bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanıklardan M.D. ile S.Ö'nün 6 yıl 3 ay, N.Ç'nin 3 yıl 1 ay 15 gün, M.E'nin de 1 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmesi olaylarının faili 4 PKK'lı terörist, 19 Ağustos 2017'de Van'ın Başkale ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilmişti.

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Aydın Ahi duruşma Van

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