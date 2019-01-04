AK Parti'li Aydın Muştu'nun şehit edilmesine ilişkin dava

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu'yu şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan dava açılan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan A.D. katıldı. N.A. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşma katılmayı kabul etmedi. Sanıklar ve Muştu ailesinin avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı, maktulün ailesi, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti teşkilat üyeleri ile sanık yakınları izledi. Duruşmada savunma yapan sanık A.D, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Sadece sesinin benzetilmesinden dolayı yargılandığını savunan A.D, tahliyesini talep etti. Muştu ailesinin avukatları da sanıkların atılı suçu işlediklerini belirterek, cezalandırılmalarını istedi. Sanık avukatları ise müvekkillerinin cezalandırılmaları ya da tutuklu bulunmalarını gerektirecek bir delilin dosyada bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Mart'a erteledi. - "Haince katledildi" Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Türkmenoğlu, vatan için toprağa düşen tüm şehitleri minnetle andıklarını söyledi. Şehit edilen AK Parti İlçe Başkanı Aydın Muştu'nun ailesinin her zaman yanında olacaklarını dile getiren Türkmenoğlu, şöyle konuştu: "Biz her zaman demokrasiden, insan haklarından söz ederken maalesef çok kalleşçe, haince saldırı sonucu Ekim 2016'da Aydın Muştu şehit edilmişti. Aynı yıl içinde Aydın Ahi şehit edilmişti. Partimizin Van'da 6 şehidi var. AK Parti olarak her zaman şehitlerimizin yanında olacağız. Bir gece geliyorlar, kapınızı kırıyorlar ve ailenin önünde kalleşçe, haince öldürüyorlar. Tek günahı siyasi partide yönetici olmak. Bu duruşmaya katılarak Muştu ailesinin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Failleri olan teröristler öldürüldü. Buradaki amacımız, teröriste yardım ve yataklık yapanların da mutlaka cezalandırılması. Adaletten istediğimiz budur."