AK Partili Aydın Ünal'dan yerel seçim için belediye başkanı tarifi: Parayı yönetecek kıvraklığa sahip olmalı

Aydın Ünal, Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için belediye başkanı tarifi yaptı. Ünal, belediye başkanlarının kırmızı-mavi ışıklı arabasıyla ve rahatsız edici sireniyle trafiği yarıp geçmemesi gerektiğini söyledi. Ünal para yönetimi için ise, "Kendisine emanet edilen parayı yönetecek kıvraklığa sahip olmalı" ifadesini kullandı.

Ünal "2019 seçimlerine giderken adaylar ve belediye başkanları nasıl olmalı?" sorusuna şu yanıtları verdi: