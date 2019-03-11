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AK Parti'li Bak: Milletimiz bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Ezan okunurken, protestolar ve ıslıklar, bu topluma yakışmayan, terbiyesizce yaklaşımlardır.

AK Parti'li Bak: Milletimiz bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz

Aytekin KALENDER- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA) - AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Ezan okunurken, protestolar ve ıslıklar, bu topluma yakışmayan, terbiyesizce yaklaşımlardır. Milletimiz, daha önce de bu senaryoları gördü ve onlara cevabı her zaman sandıkta vermiştir. Milletimiz yapılan bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz" dedi.
AK Parti Rize Milletvekili Bak, Rize'nin İyidere ilçesinde, yerel seçimi için partisinin ilçe belediye başkanı adayı Saffet Mete ile birlikte esnafı ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bak, 31 Mart'ta ülkede önemli bir seçim olacağını söyledi. AK Parti'li Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi beka sorunu ön plana çıkıyor. Yapılan olayları ve provokasyon çalışmalarını görüyoruz. Özellikle ezan okunurken, protestolar ve ıslıklar, bu topluma yakışmayan, terbiyesizce yaklaşımlardır. Milletimiz, daha önce de bu senaryoları gördü ve onlara cevabı her zaman sandıkta vermiştir. Bu ülkede ezanı susturmak, ezandan rahatsız olmak gibi bir duyguyu hiçbir vatandaşımız düşünmez. Bunu yapanları kendi çapına bırakmak lazım. Milletimiz hem ezanına hem vatanına hem de bayrağına bağlıdır. Ülkemizin bulunduğu coğrafyada güçlü kalmasının da temek nedeni budur" diye konuştu.
Kurtuluş ve Çanakkale savaşlarından sonra 15 Temmuz 2016'da milletin kendisini gösterdiğini kaydeden AK Parti'li Bak, "Milletimiz ezan ve sala ile ortaya çıkmıştır. O nedenle bu durum, halkımızın hiç tasvip etmediği bir durumdur. Kimin kimlerle beraber olduğunu görüyoruz. Vatanını, milletini, bayrağını seven vatandaşlarımızın 31 Mart seçimlerinde 'cumhur ittifakı'na sahip çıkarak, büyük bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum. Milletimiz yapılan bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz" dedi.

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AK Parti'li Bak: Milletimiz bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruzAK Parti'li Bak: Milletimiz bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruzAK Parti'li Bak: Milletimiz bütün oyunları görüyor ve bunları bozuyoruz

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