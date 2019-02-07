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AK Partili Başkan Adayı Köken: “2019’u 2023’e götürecek, ülkemizin 100’üncü yılını ikinci yüzyıla devir daim edecek son dönemdir bu dönem”

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 13:01 | Son Güncelleme

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, yerel seçim çalışmaları kapsamında Güzeltepe ve Emniyettepe mahalleleri esnafıyla bir araya geldi.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, yerel seçim çalışmaları kapsamında Güzeltepe ve Emniyettepe mahalleleri esnafıyla bir araya geldi. Yapılacak seçimin önemine değinen Köken, “Aslında bu seçim hepimizin seçimidir. 2019’u 2023’e götürecek, ülkemizin 100’üncü yılını ikinci yüzyıla devir daim edecek son dönemdir bu dönem ” dedi.
Eyüpsultan’ın Güzeltepe ve Emniyettepe mahalle esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, yapılacak seçimin herkes için önemine değindi. Programa katılan esnafın sorunlarını dinleyen Deniz Köken, yapılan soru cevap kısmında esnafın sorularına cevap verdi. Ülkeyi 2023’e götürecek seçimin 21’inci yüzyılın en önemli aşaması olduğunu söyleyen Köken, “Aslında bu seçim hepimizin seçimidir. 2019’u 2023’e götürecek, ülkemizin 100’üncü yılını ikinci yüzyıla devir daim edecek son dönemdir bu dönem. 21’inci yüzyılın en önemli aşaması aslında. O yüzden bu seçimi sadece benim seçimim, AK Parti’nin seçimi olarak algılamayın lütfen. Buraya bunun için de geldik gibi bir algı oluşmasın. Sizin de, sizin çocuklarınızın da, sizin neslinizin de yaşayabileceği şehirleri oluşturmak için, yaşayabileceği sokağı, yaşayabileceği mahalleyi, yaşayabileceği ilçeyi yarınlara nasıl taşımamız lazım diyenlerin bir seçimi aslına. Ben olsam geçmişten itibaren projeleri yarışa sokardım. Ne yapılacağını ve ne yapılmayacağını konuşup seçime sokardım aslında. Kişileri değil projeleri seçmek lazım. Çünkü biz yarınlarımızı kişilerle değil, bıraktığımız eserlerle devam ettireceğiz. Bizler gideceğiz bıraktığımız eserlerimiz devam edecek” dedi.
“İnsan hasta olduğunda doktora, şehir hasta olduğunda belediyeye gelir”
Şehirleri insan vücuduna benzettiğini söyleyen Deniz Köken, “İnsan hasta olduğunda doktora gider, şehir hasta olduğunda belediyeye gelir. O yüzden doğru teşhis koyarsak doğru tedaviyi yaparız. Doğru teşhis yapmazsak tedavi de uzar ve sıkıntılara sebep olur. Şehirlerle ilgili de öyle. Yanlış ve zamanında yapılmayan müdahaleler ileride daha da önü alınamaz sorunlarla bizi karşı karşıya bırakıyor” diye konuştu.

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