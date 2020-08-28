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AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 21:49 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan AK Parti ilçe kongresinde adaylığı düşürülen başkan adayı Zekeriya Kaya, "Adalet, adalet, adalet istiyorum" diyerek kürsüyü tekmeledi.

AK Partili başkan adayı kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığı'na aday olabilmesi için yeterli imzayı toplayan Zekeriya Kaya seçime hazırlanırken, divan kurulu tüzük gereği 61 kişi olması gereken il delegesine 62 kişi yazdığı gerekçesiyle seçime kabul etmedi.

KÜRSÜYÜ TEKMELEDİ

Karara tepki gösteren Kaya, divan başkanı AK Parti MYKY üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'a yönelerek 'Adalet, adalet' diye bağırdı. Kaya daha sonra sahneye çıkarak kürsüyü tekmeledi.

SALONU TERK ETTİLER

Olayların kontrolden çıkmaya başlamasıyla birlikte Çevik Kuvvet polisleri salona girerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Adaylık durumunun değişmemesi üzerine Zekeriya Kaya ve beraberindekiler salonu terk etti.

Kongrede, AK Parti Turgut İlçe Başkanlığı'na mevcut başkan Serkan Baş seçildi.

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