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AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

AK Partili Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki mevlid tartışması, silahlı-tokatlı kavgaya dönüştü. Dehşet anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Birecik’te iki dönemdir Belediye Başkanı olarak görev yapan AK Partili Faruk Pınarbaşı, geçen yıl vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in mevlidine katılan ilçe başkanından istifa etmesini istedi. Olumsuz yanıt alınca da silahını çekerek ilçe başkanın üzerine yürüdü.

İLÇE BAŞKANINA SİLAH ÇEKTİ

Sözcü'nün haberine göre, AK Parti İlçe Başkanı Özbakan’ın makam odasında meydana gelen olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; AK Partili Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve yardımcısı Salih Mermertaş’ın bir odada konuştuğu görülüyor.

İddialara göre, Belediye Başkanı Pınarbaşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Özbakan'ın ilçe başkanlığı görevinden istifa etmesini istiyor. Özbakan'ın buna olumsuz yanıt vermesine sinirlenen belediye başkanı bu kez elini beline atarak silahını çekiyor.

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ZOR SAKİNLEŞTİRDİLER

Görüntülerde; Pınarbaşı, ilçe başkanının üzerine elindeki silahla yürürken araya İlçe Başkan Yardımcısı Salih Mermertaş giriyor ve yerine oturtuyor. Olaylar yaşanırken şoka girdiği anlaşılan İlçe Başkanı Mehmet Özbakan'ın yerinden kıpırdamadığı gözleniyor.

Hızını alamayan Belediye Başkanı Pınarbaşı, bu kez araya girerek kendisine engel olmaya çalışan Mermertaş’ın da üzerine yürüyerek tokatlıyor.

SEN MİSİN MEVLİDE GİDEN

Olayın nedeninin ise geçen yıl vefat eden, eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel’in ölümünün birinci yılında okutulan mevlit olduğu ortaya çıktı.

Geçmişte Birecik Belediye Başkanlığı da yapan merhum Yüksel için camide okutulan mevlide çok sayıda kişinin yanı sıra AK Parti Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan’ın da katıldığı
tartışmanın ise bu yüzden çıktığı iddia edildi.

Farklı iddialar olsa da; Belediye Başkanı Pınarbaşı ile geçtiğimiz yıl vefat eden eski AK Partili vekil Abdülkadir Yüksel arasında ne gibi bir husumet olduğu ise henüz bilinmiyor.

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ak parti Şanlıurfa Birecik faruk pınarbaşı mehmet özbakan

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
HABERE TIKLAMADAN URFA OLDUĞUNU ANLAR MI BİR İNSAN ANLAR BU TÜR PİSLİKLER ADANA URFA DIYARBAKIRDAN ÇIKIYOR
@demiralhami yahu bunlar kafa kullanacak mevkilerde degillermi...AMA OLMAYINCA NE OLUYOR...SİLAH KULLANIYORLAR..İŞTE MEMLEKETİN HALİ..KAFA LAZIM OLAN YERDE HİÇ KAFALI ADAM YOK
DAHA BU İYİ GÜNLER. KÖTÜ GÜNLER GERİDE...
Para, para. Hepsinin derdi, imanı para. Başka bir şeyin tartışması değil bu. Özü para artık insanların. Tapmaya başladık.
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