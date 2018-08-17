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AK Partili başkan, belediyede ABD meşrubatlarını yasakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 08:18 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde AK Partili belediye başkanı Mahmut Badem, belediye tesislerinde ABD menşeli içeceklerin satışını yasakladıklarını açıkladı.

AK Partili başkan, belediyede ABD meşrubatlarını yasakladı

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, düzenlediği basın toplantısıyla ilçede yapılacak yeni yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

ABD'nin son günlerde Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlara dikkati çeken Badem, şunları söyledi:

"Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaptığımız kahramanlıklarla nasıl ülkemizi koruduysak, şimdi de ABD'nin ekonomik ambargo ve dış politikalara, ülkemize karşı yaptığı akılalmaz çalışmaları bertaraf ederek, her türlü şer odaklarından korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yakında kutlayacağımız Ödemiş'in kurtuluş şenliklerinde olduğu gibi el ele, kol kola, birlikte ülkemizin her türlü kötülüklerin altından kalkması için çalışacağız. ABD'nin akılalmaz tutumu ile kendisine diz çöken, bağımlı bir ülke yapacağı Türkiye yoktur karşısında. Dimdik ayaktayız. Belediyemiz ekonomide uygulanmak istenen ambargoya karşı tasarruf tedbirlerini en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Belediye tesislerinde ABD'nin ürettiği meşrubatların satışını yasakladık. Bunun yerine yerli ürünlere yöneldik."

odemıs

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Anahtar Kelimeler:
ak parti ABD Ödemiş belediye mahmut badem

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
arkadaş anlamıyorum ben. içecekleri değilde, makam araçlarını kullanma, telefonları kullanma, bilgisayarları kullanma ki microsoft amerikanın vs... yani akıl karı değil. biri gider dolar yakar. kardeşim o içecekler türkiye de üretiliyor. binlerce kişi çalışıyor o fabrikalarda. son sen boykot ettiğini zannet.
Yarından sonra bunlar unutulur gider ama olan yine millete olur buraya da yazıyorum
iyide, sen şimdi vatandaşlarına yaptırım uygulamış olmuyormusun.isteyen içer ,isteyen kendince protesto eder içmez sana ne?hepiniz ayrı bir padişah oldunuz bu ülkede be.....
ŞİMDİMİ AKLINIZA GELDİ YERLİ VE MİLLİ OLMAK.
Yasak konurken hemen yerine yerli ürün konsun. Birdefa belefiyenin çay bahcesine gittik boykot yapıyoz diye hiç içecek yok tek su çay içtik. önceden tedbir alınmalı
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