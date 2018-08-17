AK Partili başkan, belediyede ABD meşrubatlarını yasakladı

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, düzenlediği basın toplantısıyla ilçede yapılacak yeni yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verdi.
ABD'nin son günlerde Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlara dikkati çeken Badem, şunları söyledi:
"Çanakkale Savaşı'nda ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaptığımız kahramanlıklarla nasıl ülkemizi koruduysak, şimdi de ABD'nin ekonomik ambargo ve dış politikalara, ülkemize karşı yaptığı akılalmaz çalışmaları bertaraf ederek, her türlü şer odaklarından korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Yakında kutlayacağımız Ödemiş'in kurtuluş şenliklerinde olduğu gibi el ele, kol kola, birlikte ülkemizin her türlü kötülüklerin altından kalkması için çalışacağız. ABD'nin akılalmaz tutumu ile kendisine diz çöken, bağımlı bir ülke yapacağı Türkiye yoktur karşısında. Dimdik ayaktayız. Belediyemiz ekonomide uygulanmak istenen ambargoya karşı tasarruf tedbirlerini en iyi şekilde ortaya koyacaktır. Belediye tesislerinde ABD'nin ürettiği meşrubatların satışını yasakladık. Bunun yerine yerli ürünlere yöneldik."
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