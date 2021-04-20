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  4. Ak Partili Başkan dışarı çıktığında gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

Ak Partili Başkan dışarı çıktığında gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

20.04.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ak Parti Bursa Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, evinin önüne park ettiği aracının halini görünce gözlerine inanamadı. Otomobiline saldırı düzenlene Ak Partili Başkan, hasarı görür görmez ekiplere haber verdi.

Ak Partili Başkan dışarı çıktığında gözlerine inanamadı! Ekipler hemen harekete geçti

Bursa AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez’in evinin önündeki otomobile binmek için dışarı çıktığında gözlerine inanamadı. Park halindeki otomobilin sağ kapısının kişi veya kişiler tarafından hasar verildiğini gören Çömez, polis ekiplerine haber verdi.

PARMAK İZİ ARADILAR

Olay yerine gelen ekipler, otomobil üzerinde parmak izi aradı. Otomobili inceleyen ekipler zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken olayın, hırsızlık amaçlı mı yoksa zarar vermek için mi yapıldığı da incelemeler sonrasında ortaya çıkacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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