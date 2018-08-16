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Ak Partili başkan kazayla kendisini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz (50), silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaralandı.

Ak Partili başkan kazayla kendisini vurdu

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- AK Parti Alaplı İlçe Başkanı Mustafa Yavuz (50), silahın kazayla ateş alması sonucu kendini yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Alaplı Bölge Trafik Müdürlüğü önünde meydana geldi. Park halindeki aracında oturan Mustafa Yavuz, silahının ateş alması sonucu karnından yaralandı. Mustafa Yavuz, yaralı halde araçtan inerek park halindeki TIR'ın şoföründen yardım istedi. Çağırılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Yavuz, ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz'un ameliyata alındığı öğrenildi.
Olayın duyulmasının ardından Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve parti yöneticileri hastaneye gelerek Yavuz'un durumu hakkında bilgi aldı.

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