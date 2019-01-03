AK Partili Başkan Mehmet Karadağ istifa etti: Bana kumpas kuruldu

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ kendisine ‘kumpas kurulduğunu’ açıklayarak görevinden istifa etti. Karadağ, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum belediye başkanlığı aday belirleme sürecinde kendisine kurulan kumpaslarla mücadele ettiğini” ifade ederek, konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere görE; Karadağ, adil bir hukuki süreç yaşanabilmesi için ve bu süreçte il başkanı olarak görevde bulunmasının etik olmayacağını düşünerek AK Parti genel merkezine sözlü ve yazılı olarak istifasını sunduğunu söyledi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN ADI GEÇİYORDU, 'SES KAYDI' İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Mehmet Karadağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Çorum belediye başkanlığına aday adayı olmuştu. Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ’ın bir ‘ses kaydı’ olduğu ve bu yüzden genel merkez tarafından aday gösterilmekten son anda vazgeçildiği iddia edilmişti.

