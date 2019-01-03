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AK Partili Başkan Mehmet Karadağ istifa etti: Bana kumpas kuruldu

SEÇİM HABERLERİ  | 03.01.2019 14:24 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde Çorum Belediye Başkanlığı için aday gösterilmesi beklenen ancak hakkında çıkan 'ses kaydı' iddiaları nedeniyle aday gösterilmeyen AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürerek görevinden istifa etti.

AK Partili Başkan Mehmet Karadağ istifa etti: Bana kumpas kuruldu

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ kendisine ‘kumpas kurulduğunu’ açıklayarak görevinden istifa etti. Karadağ, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çorum belediye başkanlığı aday belirleme sürecinde kendisine kurulan kumpaslarla mücadele ettiğini” ifade ederek, konuyla ilgili hukuki yollara başvurduğunu belirtti.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere görE; Karadağ, adil bir hukuki süreç yaşanabilmesi için ve bu süreçte il başkanı olarak görevde bulunmasının etik olmayacağını düşünerek AK Parti genel merkezine sözlü ve yazılı olarak istifasını sunduğunu söyledi.

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Mehmet Karadağ, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Çorum belediye başkanlığına aday adayı olmuştu. Aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılan Karadağ’ın bir ‘ses kaydı’ olduğu ve bu yüzden genel merkez tarafından aday gösterilmekten son anda vazgeçildiği iddia edilmişti.

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