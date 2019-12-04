AK Parti’li Başkandan CHP’ye fındık eleştirisi

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, hükümetin fındık politikasını eleştiren ve "Fındık namusumuzdur" açıklamasında bulunan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’e tepki gösterdi. Tomakin, “Madem öyle fındık 90 sente satılırken namusunuza neden sahip çıkmadınız?” eleştirisinde bulundu.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, yaptığı açıklamada, CHP’nin son günlerde fındık üzerinden gündeme gelme çabasına dikkat çekti. CHP’nin fındık üzerine bir çözüm getirmekten aciz olduğunu vurgulayan Tomakin, “Bunlar değil miydi fındığımızın fiyatını 1 doların bile altına 90 sente kadar düşüren? Sonra fındıkları alıp depolarda çürüten, sonra hazineye milyarlarca zarar veren zihniyet? Fındık namusumuzdur diyenler, fındık 90 sente satılırken namusunuza neden sahip çıkmadınız. CHP’nin bir gram çözüm önerisi sunacak kapasiteleri yok. Fındıkla ilgili bir eylem planları yok. Fındığı bunlara teslim etseniz yine 90 sente fındık alırlar ve bu milleti 70 sente muhtaç ederler” dedi.

“Fındığı 70 cent’e muhtaç eden CHP’dir”

Başkan Tomakin, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 yıldır üreticinin yanında bir politika izleyerek bugün fındık 3,5 dolardan piyasada işlem görmektedir. Sayın Milletvekili Adıgüzel, patates, soğan hesabı yaparak geçmişi bugünle kıyaslıyor. Allah’tan kork, biz hiç hesap bilmiyor muyuz? 90 sent nerede, 3.5 dolar nerede? Fındık depolarda çürütülüp Soya A.Ş.’ye yok pahasına yağlık olarak verilirken ve hazine zarar ettirilirken siz vardınız. Çıkmış şimdi şov yapıp ahkam kesiyorsun. Çözüm öneriniz ne desek bir gram çözüm önerisi sunacak kapasiteleri yok. Fındıkla ilgili bir eylem planları yok. Fındığı bunlara teslim etseniz yine 90 sente fındık alırlar ve bu milleti 70 sente muhtaç ederler. CHP zihniyeti bundan ibarettir."