AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

Konya’da yerel bir gazetede çalışan muhabir Emre Özgül, kişisel sosyal medya hesabından, “Hadi gadibanın yanında olduğumuz için yine bize kızın. Tonunu geçen yıl 650-700 liraya verdikleri kömürü, bu yıl 1150-1200 TL’ye veriyorlar. Garibanları düşünen kim?” diye paylaşımda bulundu.

AK PARTİLİ DIĞRAK: TETİKÇİLİK YAPMAYIN

Yapılan bu paylaşıma yanıt AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak’dan geldi.

Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, muhabirin paylaşımına sinirlenen Dığrak “Tetikçilik yapma Emre efendi. Memleket 15 Temmuz’un ekonomik versiyonu ile karşı karşıyayken tetikçilik yapmanın alemi yok. 15 yıldır millet şahane yaşıyordu nankörlük yapmayın. Herkes zenginleşti. Şimdi bir kısmından fedakarlık yapılacaksa yapacağız. Bu samimiyet meselesi. FETÖ’cü kahpelerle FETÖ projesi İP’lilere bu ülkenin teslim edilmeyeceğini herkes gördü. Fakir fukarayı da 15 yıldır olduğu gibi biz düşünürüz. Kendinizi yormayın. Reis için ülkemiz için canımız feda” yorumunda bulundu.



