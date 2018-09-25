AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

Konya’da yerel bir gazetede çalışan muhabir Emre Özgül, kişisel sosyal medya hesabından, “Hadi gadibanın yanında olduğumuz için yine bize kızın. Tonunu geçen yıl 650-700 liraya verdikleri kömürü, bu yıl 1150-1200 TL’ye veriyorlar. Garibanları düşünen kim?” diye paylaşımda bulundu.
Yapılan bu paylaşıma yanıt AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak’dan geldi.
Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, muhabirin paylaşımına sinirlenen Dığrak “Tetikçilik yapma Emre efendi. Memleket 15 Temmuz’un ekonomik versiyonu ile karşı karşıyayken tetikçilik yapmanın alemi yok. 15 yıldır millet şahane yaşıyordu nankörlük yapmayın. Herkes zenginleşti. Şimdi bir kısmından fedakarlık yapılacaksa yapacağız. Bu samimiyet meselesi. FETÖ’cü kahpelerle FETÖ projesi İP’lilere bu ülkenin teslim edilmeyeceğini herkes gördü. Fakir fukarayı da 15 yıldır olduğu gibi biz düşünürüz. Kendinizi yormayın. Reis için ülkemiz için canımız feda” yorumunda bulundu.
Son dakika! 30 bin 433 kişi gözaltına alındı
İntiharıyla Türkiye'yi sarsan İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim: Konu çok farklı anlatılıyor
Torpil isteyen AK Partili ilçe başkanı fax numaralarını karıştırdı, yanlışlıkla CHP'li isme gönderdi
'En Büyük Savaş'ta korkutan açıklama: ABD boğazımıza bıçak dayadı
Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi
'Erdoğan'la bir kez görüştüm adımı bakanlar kurulu listesinde gördüm'
Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!
'Uyku saatleri IQ seviyesini belirliyor': Zeki olanlar geç uyuyor
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 14 yorum