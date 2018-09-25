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AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Konya'da bir gazetecinin sosyal medya hesabından yaptığı 'zam eleştirisi' AK Partili başkanın tepkisine neden oldu. AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, gazetecinin yaptığı 'Tonunu geçen yıl 650-700 liraya verdikleri kömürü, bu yıl 1150-1200 TL'ye veriyorlar. Garibanları düşünen kim?' yorumuna sert tepki gösterdi ve 'Tetikçilik, nankörlük yapmayın. 15 yıldır millet şahane yaşıyordu nankörlük yapmayın. Herkes zenginleşti' dedi.

AK Partili başkandan gazetecinin 'zam eleştirisine' sert tepki: Tetikçilik, nankörlük yapma

Konya’da yerel bir gazetede çalışan muhabir Emre Özgül, kişisel sosyal medya hesabından, “Hadi gadibanın yanında olduğumuz için yine bize kızın. Tonunu geçen yıl 650-700 liraya verdikleri kömürü, bu yıl 1150-1200 TL’ye veriyorlar. Garibanları düşünen kim?” diye paylaşımda bulundu.

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AK PARTİLİ DIĞRAK: TETİKÇİLİK YAPMAYIN

Yapılan bu paylaşıma yanıt AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak’dan geldi.

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Sözcü'den Mehmet Ali Kayacı'nın haberine göre, muhabirin paylaşımına sinirlenen Dığrak “Tetikçilik yapma Emre efendi. Memleket 15 Temmuz’un ekonomik versiyonu ile karşı karşıyayken tetikçilik yapmanın alemi yok. 15 yıldır millet şahane yaşıyordu nankörlük yapmayın. Herkes zenginleşti. Şimdi bir kısmından fedakarlık yapılacaksa yapacağız. Bu samimiyet meselesi. FETÖ’cü kahpelerle FETÖ projesi İP’lilere bu ülkenin teslim edilmeyeceğini herkes gördü. Fakir fukarayı da 15 yıldır olduğu gibi biz düşünürüz. Kendinizi yormayın. Reis için ülkemiz için canımız feda” yorumunda bulundu.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Baban içi ölmezsin
cebinden mi verdin...milletin parasıydı asıl siz milletin parasını yediniz semirdiniz...
Zenginlesen herkes kim birader bir aciklasana
hala dıs mıhraklar su bu dıyorsunuz ya sadece sıze guluyorum ne uretıyorsunuzda n esatıyorsunuz dısarıya herseyı yandasınıza ve ecnebılere peskes cektınız artık sıcak para gelısıde yok anca dıs gucler 15 temmuz dıye kıcınızı yırtıyosunuz
bu başkan kıvrak neyi saklamaya çalışıyor.herşey ortada.yalakalıkta sınır yok anlaşılan
dığrak efendi bizim kömürleri gönder ozaman 1100 tl lik kömür 1650 tl oldu aradaki farkı sen karşıla..
dolar molar bırakın bunları. kriz mırız yok. yalan malan haber yapıp da, insanın canını manını sıkmayın. yok kömür zamanlanmış, yok mömür zamanlanmış. bunları aşmak maşmak bizim mizim elimizde.
evet yandaş zenginleşti doğru söylemiş
Bu iktidarıda ;öncekini olduğu gibi, ekonomik kriz yıkacak Vurdum duymazlar! Milletten fedakarlık beklemeden önce Makam arabalarınızın anahtarlarını Teslim edin Hazineye
Tamam kimler zenginleştiyse fedakarlığı da onlar yapsın gemicikleri satmaktan baslayabilirler
zenginleşenlerde fakirleşenlerde belli ilk haberiniz herşeyi aslında güzel güzel açıklıyor
sizinle aynı ülkede doğduğum güne lânet olsun
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen fetocu kimdi ali efendi
adamlar yazmış oynamış
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