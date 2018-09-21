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AK Parti'li başkanı tabancayla öldüren sanığa 15 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:01 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin merkez Yeşilgölcük Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Teltik (30), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AK Parti'li başkanı tabancayla öldüren sanığa 15 yıl hapis

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin merkez Yeşilgölcük Belediye Başkanı AK Parti'li Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Teltik (30), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışan; ancak sigortasının yatırılmadığını ileri süren Serkan Teltik, 8 Mayıs'ta, belediye binasına gelip, Başkan Hakkı Şengül'ü tabancayla vurarak, öldürdü. Gözaltına alınan Teltik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Teltik hakkında Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen tutuklu sanık Serkan Teltik'in yargılanmasına, Niğde 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları ile yakınları katıldı. Sanığın avukatı, Serkan Teltik'in, cinayeti kasten değil, cinnet getirmesi sonucu işlediğini ve köy yerinde herkeste tabanca bulunduğunu öne sürerek, 'haksız tahrik' indiriminden faydalanmak istediklerini söyledi. Son sözü sorulan sanık Serkan Teltik ise çok pişman olduğunu dile getirdi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Teltik'e cinayeti kasten işlediği için ömür boyu hapis cezası verdi. 'Haksız tahrik' indirimi uygulayan heyet, cezayı önce 18 ardından 'iyi hali' dolayısıyla da 15 yıla indirdi.

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AK Parti'li başkanı tabancayla öldüren sanığa 15 yıl hapis

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