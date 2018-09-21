AK Parti'li başkanı tabancayla öldüren sanığa 15 yıl hapis (2)

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle Serkan Teltik'e verilen 15 yıl hapis cezasını az bularak itiraz etti. Serkan Teltik'in kamu görevlisini görevi başında 'planlı ve tasarlayarak öldürdüğü', bu nedenle 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanmadan cezanın verilmesi gerektiğini savunan Başsavcılık, hazırladığı itiraz dilekçesini Niğde 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu.
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