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AK Partili başkanın oğlundan milletvekiline şok sözler: Bu iki yüzlü adamı elimden aldılar!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2018 10:46 | Son Güncelleme

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Devlet Bahçeli'nin ittifakı sonlandırdıklarına yönelik sözleri sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Enginyurt'un sözlerine, AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu çok sert yanıt verdi. Karaosmanoğlu, Enginyurt'u kastederek "Bu iki yüzlü adamı 10 ay önce Ank-İst uçağında elimden aldılar" dedi.

AK Partili başkanın oğlundan milletvekiline şok sözler: Bu iki yüzlü adamı elimden aldılar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında konuşurken, Af tasarısı ve Danıştay'ın 'Öğrenci Andı' kararı üzerinden AK Parti'yi çok sert bir dille eleştirmişti. "Herhangi bir ittifak beklentimiz, arayışımız, niyetimiz artık kalmamıştır. 31 Mart yerel seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gireceğiz" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, dün partisinin grup toplantısında, MHP'ye sert sözlerle yüklenerek, "Herkes kendi yoluna" derken, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde olmayacağını ifade etmişti.

"SEVSİNLER BÖYLE İTTİFAKI"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Enginyurt, yaptığı paylaşımda, AK Parti'ye yüklenerek, "Sevsinler böyle ittifakı" diye belirtti. Enginyurt, kişisel Twitter hesabından, "MHP mensubu olanları İş Kura bile başlatma. Ülkücü Öğretmenden İlkokul Müdürü yapma. Bürokraside MHP düşmanlığı devam etsin. MHPnin her teklifine çemkirerek tepki göster. Andımız serbest kaldıı diye Danıştaya diklen. Sonra aman İttifakı bozma de. Sevsinler böyle ittifakı" diye yazdı.

"BU İKİ YÜZLÜ ADAMI ELİMDEN ALDILAR"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu ve AK Parti Gençlik Kolları eski Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu ise Enginyurt'un bu sözlerine çok sert tepki gösterdi. Karaosmanoğlu, Enginyurt için "iki yüzlü adam" derken, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki yüzlü adamı 10 ay önce Ank-İst uçağında elimden aldılar. Yol boyunca CHP’li bir vekille Ak Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza ahlaksızca iftiralar atarak yüksek sesle konuştular. Akşam baktım CNN’de Erdoğan güzellemesi yapıyor. Söyleyeceklerim bu kadar!"

"YETER ARTIK"

Karaosmanoğlu, daha sonraki paylaşımında ise, MHP'nin af tasarısına bir gönderme yaparak, "Yeter artık! Mafyayı, uyuşturucu satıcılarını bilumum uğursuzu serbest bırakmak için emr-i vaki yap, yemeyince yalandan andımız krizini şova dönüştürüp Meral’e giden oyları geri toplamak için atraksiyon yap. İki yüzlü siyasetiniz kabak tadı verdi. Haydi başka kapıya!" diye yazdı.

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