HABER

AK Parti’li Başterzi’ye silahlı saldırıyla ilgili açıklama: "Saldırının zamanlaması manidar"

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 11:15 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi’nin seçim çalışmasının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili, "Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.Cumhur İttifakı’nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, gece saatlerinde seçim çalışmalarından dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı.

AK Parti’li Başterzi’ye silahlı saldırıyla ilgili açıklama: "Saldırının zamanlaması manidar"

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Cumhur İttifakı AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi’nin seçim çalışmasının ardından evine girerken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili, "Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.
Cumhur İttifakı’nın Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi, gece saatlerinde seçim çalışmalarından dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından vurulan Başterzi’nin durumun iyi olduğu öğrenilirken, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören AK Parti’li adayın yeniden bir ameliyata alınacağı belirtildi.
Öte yandan, olayı gerçekleştiren kişin teslim olduğu ve gözaltına alındığı belirtildi.
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de saldırıya ilişkin açıklama yaptı. "Bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" diyen Şengül, Başterzi’ye yapılan saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Şengül, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Kimse, eşkıya gibi hareket edip, kendi kafasına göre adalet sağlamaya çalışamaz. Yaşanan bu olay, basit bir alacak verecek meselesinden ibaret değildir. Seçimlere çok kısa bir süre kala meydana gelen bu saldırı, zamanlaması açısından da oldukça manidar" dedi.

AK Parti’li Başterzi’ye silahlı saldırıyla ilgili açıklama:

AK Parti’li Başterzi’ye silahlı saldırıyla ilgili açıklama:

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Bakan Akar: Mehmetçiğimiz sızma girişimini akamete uğrattıBakan Akar: Mehmetçiğimiz sızma girişimini akamete uğrattı
Yeni Zelanda saldırganının İstanbul’da kaldığı ortaya çıktıYeni Zelanda saldırganının İstanbul’da kaldığı ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.