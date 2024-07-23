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  4. AK Partili Baykan'ın sözleri komisyonu karıştırdı! Gece yarısı kendini arayan kadına 'sizlerin uyutulması gerek' demiş

AK Partili Baykan'ın sözleri komisyonu karıştırdı! Gece yarısı kendini arayan kadına 'sizlerin uyutulması gerek' demiş

23.07.2024 15:56
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23.07.2024 15:56
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Son günlerin en sıcak konusu sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan düzenleme. Teklifin görüşüldüğü komisyonda ise gerginlikler bitmiyor. Son olarak AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan konuyla ilgili gece yarısı bir kadının kendini aradığını ve yanıt olarak ise 'sizlerin uyutulması gerek' dediğini ifade etti. Bu sözler komisyonda tepki çekti.

Sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifinin TBMM'deki komisyon görüşmeleri 3'üncü gün de devam etti. Toplantıda AK Parti'nin sunduğu önergeyle komisyon üyesi milletvekillerinin konuşma süresi 4, üye olmayan vekillerin ise 3 dakika ile sınırlandırıldı. Önergeye, muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın komisyonda anlattığı 'anı' ise tepki çekti.

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"SİZİN GİBİLERİN UYUTULMASIYLA İLGİLİ..."

Cumartesi gecesi saat 01.30'da telefonunun gizli numarandan arandığını anlatan Baykan, bir kadının kendisine "Hangi partidensiniz?" diye sorduğunu belirtti. Baykan, “'Ne iç in sordunuz?' dedim, 'Sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili' falan derken dedim ki, 'Bakın, hanımefendi, sokak hayvanlarının uyutulmasıyla ilgili komisyonda kanunla ilgili görevdeyim. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor ama görüyorum ki siz gece saat bir buçukta beni arıyorsanız sizin gibilerin uyutulmasıyla ilgili bir çözüm bulmamız gerekecek bizim' dedim" ifadelerini kullandı.

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BAYKAN: YANLIŞ ANLAŞILDIM

Baykan'ın bu ifadelerine komisyondaki muhalefet partilerinden tepki yağdı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, "İşte, buraya da geleceğiz zaten. Hani 'Önce insan'dı?" dedi. Baykan, yanlış anlaşıldığını söyleyerek, "Hanımefendi, ben uyumaktan bahsediyorum. Gece saat bir buçukta uyuyamıyorsanız size bir çözüm bulmak gerektiğini söyledim" diye konuştu.

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"ÇOK TEHLİKELİ BİR YERDESİNİZ"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, "Çok tehlikeli bir yerdesin, çok yanlış bir şey söyledin, çok" diyerek çıkıştı. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca ise, "Hayvanların öldürülmesinden, uyutulmasından kadınların uyutulmasına mı geçtik şimdi?" diye sordu.

Komisyondaki şu konuşmalar yaşandı;

ALİ ÖZTUNÇ: Başlık çıktı, kadınları da uyutmak istiyorlar.

MEHMET BAYKAN: Bakın, bakın, işte…Hanımefendi, uyusun uyusun yani uykusu kaçıyorsa uyku yapılabilir, psikoloğa gidebilir, psikiyatriste gidebilir.

ÇİÇEK OTLU: Ya, can dostum…

MEHMET BAYKAN: Şimdi bakın, elimde…

BAŞKAN VAHİT KİRİŞCİ: Arkadaşlar…

MEHMET BAYKAN: Elimde Divan tutanağı var. Sayın Başkanım…

BAŞKAN VAHİT KİRİŞCİ: Arkadaşlar, hatibi dinleyelim.

MEHMET BAYKAN: Sayın Başkanım…

(Gürültüler)

BAŞKAN VAHİT KİRİŞCİ: Buyurun.

MEHMET BAYKAN: Her şeyi istismar ediyorsunuz, her şeyi istismar ediyorsunuz. Ben size esprili bir şey anlatıyorum, her şeyi istismar ediyorsunuz tıpkı şu tutanakta olduğu gibi. İkindiden önceki bölümde biz burada sokak hayvanlarını konuşuyoruz, biz burada kanunda sıkıntı yaratan ne var ne yok, onu konuşuyoruz ama konuşmacınız Çiçek Hanım…

ÇİÇEK OTLU: Damızlık kızın öyküsünü okuyorum yeniden ya. 70’li yıllarda … Faşizm öyküsü...

MEHMET BAYKAN: Konuşmacınız Çiçek Hanım, getiriyor getiriyor çünkü rant peşindesiniz çünkü 'En çok sevdiğiniz şey, ölü Kürt olarak gözüküyor' diyor, ne alaka ya?

ÇİÇEK OTLU: Evet.

MEHMET BAYKAN: Biz neyi konuşuyoruz? Biz neyi değerlendiriyoruz?Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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komisyon sokak hayvanı ak parti
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