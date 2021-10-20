AK Parti'li Bayram, İmamoğlu'ndan kazandığı vekalet ücretiyle kedi-köpek maması alacak

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hukuki süreçlerin sonunda kazandığı vekalet ücretleriyle kedi ve köpek maması alacağını söyledi.

Bayram Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde İmamoğlu'nun kendisine birkaç dava açtığını belirtti.

Mahkemelerin bu davaları reddettiğini ifade eden Bayram, "Kararlar kesinleşti, buradan dolayı çıkan vekalet ücretlerimiz oldu. Bu vekalet ücretlerimizi de almaya başladık, sayın İmamoğlu'nun 5 bin lirası nasip oldu. Bu para gırtlağımdan geçmez." dedi

Bu parayla İstanbul'daki kedi ve köpeklere mama alarak dağıtacaklarını ifade eden Bayram, "Diğer bir kısmıyla da İstanbul'da otobüs arızaları hat safhada. Üniversiteye giden öğrencilerimiz ya yürüyorlar ya da taksiye biniyorlar. Öğrencilerimiz taksi fişleri ile birlikte öğrenci kimliklerini gönderecekler, İmamoğlu'ndan aldığımız ücretle bu kardeşlerimizin ücretlerini ödeyeceğiz" diye konuştu.

Kendisinin ve CHP'li milletvekillerin, İmamoğlu'na telefonda ulaşamadığını ileri süren Bayram, İBB Başkanı'ndan şahsi telefon numarasını İstanbullulara vermesini talep etti.

