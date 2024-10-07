AK Partili bazı vekiller ve belediye başkanlarından ısmarlama anket operasyonu!

AK Parti, yerel seçimlerde birçok şehri kaybetti. Bu şehirler arasında Sivas, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli, Giresun, Yozgat gibi şehirler var. İstanbul'da da Eyüpsultan, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Çatalca, Beyoğlu, Beykoz gibi ilçeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine geçti.

DEĞİŞİME AZ KALDI

Yerel seçim sonuçlarını halkın takdiri olarak karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumsal olarak halktan kopuşların AK Parti hareketine uygun olmadığını sokakla bütünleşmenin olmazsa olmaz olduğunu belirtmişti.

ISMARLAMA ANKET Mİ YAPTIRIYORLAR?

AK Parti içerisindeki değişime artık çok kısa süre kala, partinin önemli isimleri de medyada yer almak için birbirleriyle yarışıyor. Bazı vekillerin ve belediye başkanlarının sahte anketlerle propaganda yaptığı iddiası çok konuşulacak cinsten. Görevden alınmamak için yapan da var görev beklediği için de...