AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul ile ilgili verdiği karara dair değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, şunları ifade etti:

"1) Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu’nun bir üyesinin kamu görevlisi olması kuralı,emredici bir hükmüdür(298S.Kanun,Md.21,22,23).YSK da İlçe Seçim Kurulu da bu kuralın dışına çıkamaz;bu kuralın dışına çıkılmasına izin veremez ve bu kuralın dışına çıkılmasına rıza gösteremez.

2) Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır.

Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı Sandık Kurulu teşkili,kuşkusuz tam kanuna aykırılıktır;tam kanunu çiğnemektir;açık ve tam bir kanunsuzluktur.

3) Bu halde aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal sonucunun,seçim sonucunu etkileyecek bir sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır.Böylesi bir durumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz.

4) Eğer kanunun emredici hükmüne aykırı oluşturulmuş Sandık Kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı,seçimin sonucunu etkileyecek sayıya ulaşmışsa,YSK, sırf bu nedenle seçimin iptaline ve yenilenmesine karar vermek zorundadır.Böylesi bir halde YSK’nın takdir hakkı yoktur.