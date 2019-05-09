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AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle; sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez." ifadelerini kullandı.

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

AK Parti Yozgat Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul ile ilgili verdiği karara dair değerlendirmelerde bulundu.

Bozdağ, şunları ifade etti:

"1) Sandık Kurulu Başkanı ve Sandık Kurulu’nun bir üyesinin kamu görevlisi olması kuralı,emredici bir hükmüdür(298S.Kanun,Md.21,22,23).YSK da İlçe Seçim Kurulu da bu kuralın dışına çıkamaz;bu kuralın dışına çıkılmasına izin veremez ve bu kuralın dışına çıkılmasına rıza gösteremez.

2) Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır.

Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı Sandık Kurulu teşkili,kuşkusuz tam kanuna aykırılıktır;tam kanunu çiğnemektir;açık ve tam bir kanunsuzluktur.

3) Bu halde aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal sonucunun,seçim sonucunu etkileyecek bir sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır.Böylesi bir durumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz.

4) Eğer kanunun emredici hükmüne aykırı oluşturulmuş Sandık Kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı,seçimin sonucunu etkileyecek sayıya ulaşmışsa,YSK, sırf bu nedenle seçimin iptaline ve yenilenmesine karar vermek zorundadır.Böylesi bir halde YSK’nın takdir hakkı yoktur.

5) Aksi,seçim sonucunu etkileyecek tam kanunsuzluğa geçerlik kazandırmak olur.

Tam kanunsuzluğa onay,YSK’nın kanunu tam çiğnemesidir.

YSK,tam kanunsuzluğa onay veremez.

YSK’nın yetki ve görevi,tam kanuna uymak,tam kanunu uygulamak ve tam kanunsuzluğa geçit vermemektir.

6) Eldeki verilere göre İstanbul’da;31.280Sandık Kurulu Başkanı’nın 6.539’u,31.280 Sandık Kurulu üyesinin 13.084’ü kamu görevlisi değildir.Bu,seçim sonucunu etkileyecek sayıda Sandık Kurulu’nun,kanuna aykırı oluşturulduğunun delilidir;tam kanunsuzluktur;iptal için yeter sebeptir.

7) Ak Parti’nin diğer gerekçeleri bir yana,sırf bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçiminin iptal edilip yenilenmesi,YSK’nın tam kanuna uyduğu,tam kanunu uyguladığı ve tam kanunsuzluğa geçit vermediği anlamına gelir.Aksi karar,YSK’nın kanunu çiğnemesi olurdu.

8) Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle;sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı,Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez.

9) Bu değerlendirmeler ışığında YSK’nın kararı, seçim hukukuna uygun bir karardır.

YSK’nın saygın üyelerini isim vererek hedef göstermeyi,tehdidi ve hakareti de şiddetle kınıyorum."

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