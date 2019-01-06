HABER

AK Partili belediye başkan aday adayı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:33 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Durankaya Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Tahir Özatak (55), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

AK Partili belediye başkan aday adayı hayatını kaybetti

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Durankaya Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Tahir Özatak (55), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Durankaya beldesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan evli ve 5 çocuk babası Tahir Özatak, 3 gün önce aniden rahatsızlanınca, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Özatak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özatak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Tahir Özatak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından, 2 gün önce Durankaya beldesideki Çaylıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKulüpsüz kalan Türk futbolcularKulüpsüz kalan Türk futbolcular
ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışıABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı
Uludağ doldu taştı!Uludağ doldu taştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Uludağ doldu taştı!

Uludağ doldu taştı!

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.