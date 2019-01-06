AK Partili belediye başkan aday adayı hayatını kaybetti

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Durankaya Beldesi'nde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan Tahir Özatak (55), geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Durankaya beldesinde AK Parti'den belediye başkan aday adayı olan evli ve 5 çocuk babası Tahir Özatak, 3 gün önce aniden rahatsızlanınca, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesinin ardından Özatak, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Özatak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Tahir Özatak'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından, 2 gün önce Durankaya beldesideki Çaylıca Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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