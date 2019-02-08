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AK Partili belediye başkan adayı adaylıktan çekildi

SEÇİM HABERLERİ  | 08.02.2019 08:43 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Maden ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Ekrem Kaçar, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi.

AK Partili belediye başkan adayı adaylıktan çekildi

Ekrem Kaçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi'nin takdirleri ile Maden Belediye Başkan adayı olarak isminin açıklandığı günden itibaren, ilçenin AK Parti belediyeciliği hizmetlerine kavuşması için yoğun bir çalışma sürdürdüğünü belirtti. Kaçar bu çalışmalar sırasında sağlık sorunlarının ortaya çıktığını ifade etti.

ekrem kacar

Kaçar, şunları kaydetti:

Her zaman bir ferdi olmaktan gurur duyduğum AK Parti'nin bu süreçte yeni bir değerlendirme yaparak daha etkili bir seçim kampanyası yürütecek, ilçemize çok daha başarıyla hizmet verecek bir arkadaşımızı belediye başkan adayı olarak belirlemesini sağlamak adına parti büyüklerimizin de olurlarını alarak, AK Parti Maden Belediye Başkan adaylığından feragat etmiş bulunmaktayım.

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