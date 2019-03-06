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AK Partili belediye başkan adayı öğrenci evinde menemen yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, sosyal medyadan davet aldığı öğrencilerin evine giderek menemen yaptı. Menemen yapımı sırasında Başkan Adayı Ulusoy ile öğrenciler arasında renkli sohbet yaşandı.
31 Mart Yerel Seçimleri’ne doğru adayların seçim çalışması hız kesmeden devam ediyor. Avcılar’da çalışmalarına devam eden AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, sosyal medya üzerinden öğrencilerinden davet aldı. Öğrencilerin davetini geri çevirmeyen Ulusoy, Cihangir Mahallesi’nde bulunan evlerine geldi. Burada Ulusoy’a Avcılar AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akif Ergen de eşlik etti. Ulusoy evdeki kısa sohbetin ardından öğrencilerle mutfağa girerek menemen yaptı. Menemen yapımı sırasında Ulusoy ve öğrenciler arasında renkli anlar yaşandı.
Ulusoy, menemen yapımı sırasında öğrencilik günlerini yeniden hissettiğini belirterek, “Yurtta kalırken odamda bir dolabım vardı yurttaki bütün arkadaşlarım hep acıktıklarında benim odama gelirlerdi. Bugün üniversitede okuyan öğrenci kardeşlerimle genç kardeşlerimizi bir ziyaret edeyim dedim. Böyle çat kapı geldik hem de sohbet ettik. İhtisastayken Ankara’da yemekleri hep ben yapardım. Hatta börek açtığımı bile hatırlıyorum. Yemek yapmaya çok meraklıyım en güzel yaptığım yemekte hamsili pilav” dedi.

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