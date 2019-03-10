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AK Parti’li belediye başkan adayı Ulusoy’dan engelli esnafa akülü sandalye yardımı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

AK Parti’li belediye başkan adayı Ulusoy’dan engelli esnafa akülü sandalye yardımı

AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışması kapsamında ziyaret ettiği pazar alanında engelli bir esnafa akülü sandalye için yardım etti.
21 gün sonra gerçekleşecek 31 Mart Yerel Seçimleri’ne doğru AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmalarına devam ediyor. Sabah saatlerinde düzenlenen programda Avcılar’daki berber esnafı ile bir araya gelen Ulusoy, yarın gerçekleşecek proje tanıtım lansmanı öncesinde özetler halinde projelerinden bahsetti.
Ulusoy, daha sonra Ambarlı’da bulunan antikacılar pazarını ziyaret etti. Seçmenlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulusoy, akülü tekerlekli sandalyeyi başka birisinden ödünç aldığını söyleyen engelli esnafa yeni bir akülü sandalyeye kavuşması için yardım etti. Ulusoy, kemer satan bir esnaftan da kendisi için kemer satın aldı.

“Değişim vakti artık geldi”
Ulusoy, yarın düzenlenecek proje tanıtım toplantısını hatırlatarak, “Projelerimizi açıklayacağız. Muhteşem, muazzam projeler var. Çocuklarımız ile gençlerimiz ile kadınlarımız, ailelerimiz, kimsesizlerimiz, engellilerimiz ile hatta ve hatta sokaktaki sevimli dostlarımızdan kedilerimiz için ayrı köpekler için ayrı projeler var. Bu kadar hassas bu kadar ince noktasına kadar çalıştık. Dedik ki Avcılar’da yaşamanın zevkine herkes varsın. Çünkü değişim vakti artık geldi” dedi.

AK Parti’li belediye başkan adayı Ulusoy’dan engelli esnafa akülü sandalye yardımı

AK Parti’li belediye başkan adayı Ulusoy’dan engelli esnafa akülü sandalye yardımı

AK Parti’li belediye başkan adayı Ulusoy’dan engelli esnafa akülü sandalye yardımı

AK Parti’li belediye başkan adayı Ulusoy’dan engelli esnafa akülü sandalye yardımı

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