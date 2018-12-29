AK Partili belediye başkan adaylarından açıklamalar

Gökhan ÇELİK / Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL'un büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aday tanıtım toplantısının ardından İstanbul'un ilçelerinde aday gösterilen isimler DHA'ya konuştu.

Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Temel Karadeniz, "İstanbul'da 39 ilçe belediye başkan adayını Ak Parti tanıttı. İstanbul için bu adaylar hayırlı uğurlu olsun. Özellikle büyükşehir belediyesi adayımız Binali Yıldırım, İstanbullular için bir şans. Çünkü İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi ulaşım. Sayın Binali Yıldırım'ın bugüne kadar yaptıkları önemli işlerin İstanbul'da devam edeceğini ve İstanbul'un sorunlarını çözeceğine inanıyorum" dedi. "2023 HEDEFLERİNE BAYRAMPAŞA'MIZI GETİRECEĞİZ"

Ak Parti Bayrampaşa Belediye Başkanı Adayı Atilla Aydıner ise, "Bayrampaşa Belediye Başkanı olarak bir 5 yıl daha güzel projelerimizi yapacağız. Bayrampaşamızın demografik yapısına göre projelerimizi şekillendireceğiz. Özellikle kültür sanat alanındaki projelerimiz, balkanlar ile ilgili projelerimizle, yer altı otopark projeleri ile inşallah 2023 hedeflerine Bayrampaşamızı getireceğiz. Bayrampaşa'daki tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U 2023 HEDEFİNE YILDIRIM HIZINA TAŞIYACAĞIZ"

Gaziosmanpaşa'dan aday gösterilen Hasan Tahsin Usta da, "Gaziosmanpaşa'da yeniden göreve layık görülmem bizim için onur verici. Öncelikle partime ve genel başkanıma teşekkür ediyorum. Gaziosmanpaşa'mızın devam eden ve yapılacak projeler için çalışmaya devam edeceğiz. Burada açıklanan belediye başkan adayları gerçekten çok donanımlı. Böyle güçlü bir kadronun önünde İstanbul'u iyi tanıyan ve bugüne kadar pek çok işe imza atan büyükşehir belediyesi adayımızın İstanbul'a çok şey katacağını düşünüyorum. Binali Yıldırım başkanımızla İstanbul'u 2023 hedefine yıldırım hızında taşıyacağımızı ümit ediyorum" şeklinde konuştu. "31 MARTTA 39 İLÇEDE OYLARI PATLATACAĞIZ İNŞALLAH"

Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır da, "Böyle bir görevin Cumhurbaşkanımız tarafından bize tebliğ edildiği için Allah'a şükür ediyoruz. Ayrıca başbakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış birinin de İstanbul'a geliyor olmasına da hamd ediyoruz. Birlikte çalışacağız bundan sonra ve 31 Martta 39 ilçede oyları patlatacağız inşallah" dedi.