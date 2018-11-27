AK Parti'li belediye başkan adaylarından ilk açıklama

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Nihat Zeybekci ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem Yüce Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundular.

Özhaseki, kendisini Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösteren Erdoğan'a, MYK ve MKYK üyelerine, temayül yoklamasında oyunu kendisinden yana kullanan AK Parti mensuplarına teşekkür etti ve bu güvene layık olabilmek için dua ettiğini söyledi.

Ankara, İzmir ve İstanbul için koşulsuz destek sözü veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dünyada devletlerin yarıştığı kadar artık şehirler de yarışıyor. Elde bulunan sınırlı imkanlardan maksimum pay alabilmek adına tüm şehirler kendi değerlerini öne çıkarıyorlar. Ankara, bu ülkenin kalbi. Ankara'nın birçok işlerde de baş şehir olması lazım. Çünkü burası ticaret şehri, sanayi şehri, kültür sanat şehri, spor şehri. Bütün bu özelliklerin olduğu başkentin buna layık olması lazım. Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Yönetim tarzı itibarıyla yapılacak işlerde 'ben' değil 'biz' duygusuyla hareket edeceğim. Katkı vermek isteyen, 'bu işte ben de varım' demek isteyen kim varsa fikrini önemseyip birlikte değerlendireceğiz nasip olursa. Güzel Ankara için projesi, vizyonu olan kim varsa başımıza taç etmeye niyetliyiz."