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AK Parti'li belediye başkan adaylarından ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım" - "Güzel Ankara için projesi, vizyonu olan kim varsa başımıza taç etmeye niyetliyiz" - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci: - "İzmir'i, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm altyapı ve üstyapı ile tanıştıracak olan gönül belediyeciliğini, İzmirliler ile beraber, onların gönlüne girerek, kendimizi İzmir'e teslim ederek inşallah birlikte kazandıracağız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Özhaseki, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Nihat Zeybekci ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Ekrem Yüce Mecliste gazetecilere açıklamalarda bulundular.

Özhaseki, kendisini Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösteren Erdoğan'a, MYK ve MKYK üyelerine, temayül yoklamasında oyunu kendisinden yana kullanan AK Parti mensuplarına teşekkür etti ve bu güvene layık olabilmek için dua ettiğini söyledi.

Ankara, İzmir ve İstanbul için koşulsuz destek sözü veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ayrıca teşekkür eden Özhaseki, şöyle konuştu:

"Dünyada devletlerin yarıştığı kadar artık şehirler de yarışıyor. Elde bulunan sınırlı imkanlardan maksimum pay alabilmek adına tüm şehirler kendi değerlerini öne çıkarıyorlar. Ankara, bu ülkenin kalbi. Ankara'nın birçok işlerde de baş şehir olması lazım. Çünkü burası ticaret şehri, sanayi şehri, kültür sanat şehri, spor şehri. Bütün bu özelliklerin olduğu başkentin buna layık olması lazım. Ankara'nın değerlerini öne çıkaracak projeleri önümüzdeki günlerde açıklayacağım. Yönetim tarzı itibarıyla yapılacak işlerde 'ben' değil 'biz' duygusuyla hareket edeceğim. Katkı vermek isteyen, 'bu işte ben de varım' demek isteyen kim varsa fikrini önemseyip birlikte değerlendireceğiz nasip olursa. Güzel Ankara için projesi, vizyonu olan kim varsa başımıza taç etmeye niyetliyiz."

Özhaseki, geçmişte emek harcayan herkese teşekkür etti.

- "Birlikte kazandıracağız"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de "İzmir'i, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm altyapı ve üstyapı ile tanıştıracak olan gönül belediyeciliğini, İzmirliler ile beraber, onların gönlüne girerek, kendimizi İzmir'e teslim ederek inşallah birlikte kazandıracağız. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Zeybekci, AK Parti yönetimine, İzmir il teşkilatına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisine güvenlerinden dolayı teşekkür etti.

Bir basın mensubunun "Sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Zeybekci, "Bize, böyle bir tebligat yapılmıştı ama parti terbiyemiz, bu iş bitene, Cumhurbaşkanımız bunu açıklayana kadar son kararı beklemek şeklindeydi. Allah utandırmasın. İzmir'imizde güzel bir kampanya yapacağız. İnşallah sonuçları da güzel olacak." diye konuştu.

İzmir'de, parti teşkilatıyla perşembe gününden itibaren değerlendirmeler ve hazırlık çalışmaları yapacaklarını aktaran Zeybekci, İzmir ile ilgili güzel projeleri olduğunu söyledi.

Zeybekci, "Muhteşem İzmir'e doğru yola çıkacağız. İzmir'i alacağız demeyelim, biz kendimizi İzmir'e vereceğiz, adayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sakarya gönül belediyeciliğinin örneği olacak"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ekrem Yüce de kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve Sakarya il teşkilatına teşekkür etti.

Sakarya'nın gönül belediyeciliğinin örneği olacağını belirten Yüce, "Halkıyla iç içe olmuş, halkından biri olan ve gönülle paylaşan bir belediyeciliği takdim etmek üzere, inşallah bugünden itibaren çalışmalara başlıyoruz." dedi.

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