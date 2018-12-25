AK Partili Belediye Başkanı Musa Orhan İYİ Parti'ye geçti

İYİ Parti'nin Maden Belediye Başkan adayı belli oldu. Bağımsız olarak Maden'den Belediye Başkanı seçilen ardından da AK Parti saflarında yerini alan Musa Orhan, İYİ Parti'ye geçti.

ROZETİ TÖRENLE TAKILDI

Orhan'ın parti rozeti teşkilat binasında düzenlenen törenle takıldı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, burada konuşan İYİ Parti İl Başkanı Mevlüt Or, İYİ Parti'nin Elazığ Belediye Başkan adayı olarak Ali Şekerdağ'ın isminin açıklanmasının Elazığ'da büyük bir coşkuyla karşılandığını ve İYİ Parti'nin belediye seçimlerinden büyük bir zaferle çıkacağını söyledi.

"İYİ Parti devletin bütünlüğüne, hukukun üstünlüğüne, 81 milyonu kucaklayan, demokratik hak ve hürriyetlerin teminatıdır" diyen Or sözlerini şöyle sürdürdü:

İnanç ve düşünce hürriyetine saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyetlere giden yolun taşlarını döşeye döşeye gelen cesurlar hareketidir. Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de her gün gelişen, büyüyen İYİ Parti'nin Elazığ'da belediye seçimlerinde büyük bir zaferle çıkacağına inancım tamdır. Ali Şekerdağ adayımız olduktan sonra hem partide hem kamuoyunda büyük bir heyecan oluşmuştur. Bu heyecan ilçelerde etkisini göstermiştir. Bugünde Maden Belediye Başkanımız Sayın Musa Orhan'ın aramıza katılması cesurlar hareketine büyük bir güç kazandırmıştır. Değerli başkanım Musa Orhan'ın İYİ Parti'ye katılması bizleri onurlandırmıştır. Kendileri tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldin diyorum