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AK Parti'li Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

ISPARTA'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Üstün (52) yaşamını yitirdi.

AK Parti'li Belediye Başkanı yaşamını yitirdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Üstün (52) yaşamını yitirdi.
Sütçüler Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.

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