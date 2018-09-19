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AK Parti'li Belediye Başkanı'na silahlı saldırı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

'8 ARAÇLIK PUSU KURULDU' Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, makam aracındayken, silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, yazılı açıklama yaptı.

'8 ARAÇLIK PUSU KURULDU'
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, makam aracındayken, silahlı saldırıya uğrayan Belediye
Başkanı Abdulhakim Ayhan, yazılı açıklama yaptı. Saldırının, kaçak yapı inşa etmek isteyen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Başkan Ayhan, şunları kaydetti:
"Bugün sabah saatlerinde maalesef içinde bulunduğum makam aracına kalabalık bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Bu menfur saldırı sonrası şükürler olsun ki, koruma ekibi arkadaşlarımın ve bendenizin sağlık durumu iyi. Sevenlerimizin ve çok kıymetli Akçakaleli hemşerilerimin duası bizleri korudu. İçinde bulunduğumuz zırhlı makam aracı olası bir faciayı ve yaralanmaları önlemiştir. Konu imar affıyla birlikte Adnan Menderes mahallemizde kaçak yapı inşa etmek isteyen bir grup tarafından öncelikle yıkım ekibimizin ve zabıta memurlarımızın olay yerinde darp edilip araçlara zarar vermesi ile cereyan etmiş; yaşanan bu olay sonrası ben ve koruma ekibi arkadaşlarım yarım saat sonra olay yerine intikal edip hem çalışma arkadaşlarımızı görmek hem de olayı sulh etmek istedik. Olay yerine varır varmaz 8 araçlık bir pusu kurulduğunu fark ettik. Araçtan inmeye fırsat bile olmadan bahsi geçen kişiler tarafından silahlarla araçlarımız tarandı. Bizim tek derdimiz Akçakale ve Akçakale halkıdır. Baskılar ve zorbalıklar ilçemize hizmet aşkımızı ve şevkimizi engelleyemez. Bu tür oluşumlara şimdiye kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin veremeyeceğimizi belirtmek isterim. Olay adli makamlarca takip edilmektedir. Yüce Türk adaletine güvenimiz tamdır. Bu elim saldırısı sonrası bizleri ziyaret eden, arayan ve sosyal medyadan bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkesten Allah razı olsun."

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