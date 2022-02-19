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AK Partili Belediye Başkanından, CHP'li Belediye Başkanına doğum günü sürprizi

19.02.2022 19:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a doğum günü sürprizi yaptı. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Albayrak, AK Partili Belediye Başkanı Yüksel'i karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

AK Partili Belediye Başkanından, CHP'li Belediye Başkanına doğum günü sürprizi

AK Parti’li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 74 yaşına basan CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a doğum günü sürprizi yaptı. Elinde hediyesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine giden Başkan Cüneyt Yüksel, “Değerli vatandaşlarımız her birinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın doğum günü. Kadir Abi, bugün 74 yaşına giriyor. Allah nice nice güzel yaşlar nasip etsin inşallah. Güzel bir çiçek aldık bir de pastamızı aldık. Haberi yok. Makamında şu anda” diyerek elinde pasta ile başkanlık makamında oturan Kadir Albayrak’ın odasına girdi.

AK PARTİLİ BAŞKANI GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Başkan Yüksel’i karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Başkanı Albayrak, ardından pastanın üzerindeki mumu üfledi. Başkan Yüksel, Albayrak’ın doğum gününü kutlarken, Albayrak ise bu güzel sürpriz için teşekkürlerini iletti.

"KADİR BAŞKAN BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Doğum günü sürprizinden sonra da binadan ayrılarak kendi makamında da açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Biliyorsunuz iki farklı siyasi partinin temsilcileriyiz. İşin özünde bazen siyasi çatışmalar oluyor. İşin içerisinde Süleymanpaşa olduğunda, bazen TESKİ ile ilgili yaşadığınız sorunlar olduğunda da ister istemez gerilmeler oluyor. Ama şunu bilmenizi isterim. Kadir Başkan benim için çok kıymetli. İşte bu gibi günler, onların tamamen kenara bırakıldığı, kucaklaşmanın had safhada olduğu günler” diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA ÇOK SAYIDA BEĞENİ ALDI

İki başkanın siyasi arenada sürekli atışma halinde oldukları bilinirken, Başkan Yüksel bu hareketi ile kurumlar arası vefa, saygı ve sevgi örneği gösterdi.

Öte yandan AK Partili Başkandan CHP’li Başkana yapılan doğum günü sürprizi videosu sosyal medyada da çok sayıda beğeni aldı. (İHA)

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