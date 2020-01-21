HABER
  4. AK Partili belediye başkanından sosyal medyadaki skandal yorum hakkında açıklama

AK Partili belediye başkanından sosyal medyadaki skandal yorum hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 08:15 | Son Güncelleme

Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın sosyal medya hesabından Rahşan Ecevit'in vefatı ile ilgili bir paylaşımın altına "Ateşi bol olsun inşallah" yorumu yapılması büyük tepki çekti. Kiraz'dan paylaşımla ilgili açıklama geldi.

AK Partili belediye başkanından sosyal medyadaki skandal yorum hakkında açıklama

Ordu'nun Korgan ilçesi Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın sosyal medya hesabından Rahşan Ecevit'in vefatı ile ilgili bir paylaşımın altına "Ateşi bol olsun inşallah" yorumu yapılması büyük tepki çekti.

KİRAZ'DAN PAYLAŞIMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Kiraz, paylaşımın ortaya çıkmasının ardında bir açıklama yaptı.

Kiraz açıklamasında, “Bizim inancımızda vefat edenler Hayırla anılır Rahşan Ecevit Hanfendinin vefatı nedeni ile Bld. basında çalışan birinin kabul edilemez yorumunu öğrenir öğrenmez yorumu kaldırtıp ilgili hakkında soruşturma açmış bulunmaktayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:

t

rahşan


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Meral Akşener, Antalya’da (5)Meral Akşener, Antalya’da (5)
AK Parti'li Çelik: CHP neden Avrupa'nın aşırı sağ partileriyle aynı dili kullanıyor?AK Parti'li Çelik: CHP neden Avrupa'nın aşırı sağ partileriyle aynı dili kullanıyor?
Anahtar Kelimeler:
ak parti ordu Korgan tuncay kiraz Rahşan Ecevit

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

Feci kaza! Baba-oğul hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Diğer Haberler
CHP'den 'doğalgaz faturası' çağrısı

Doğalgaz faturaları için flaş çağrı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Partili milletvekili Köylü’den 'kumar iddiaları' hakkında suç duyurusu

AK Partili Köylü: Bana ve partimize karşı büyük bir kumpas var

Son dakika! Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Berat Albayrak'tan 'erken seçim' açıklaması

Bittiğinde Türkiye'nin en büyüğü olacak! Yusufeli Barajı'nda 175 metre yüksekliğe ulaşıldı

Bittiğinde Türkiye'nin en büyüğü olacak!

İYİ Parti'nin konferans için hazırladığı afişle ilgili AK Parti'den suç duyurusu

İYİ Parti'nin o afişine suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.