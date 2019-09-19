HABER

AK Parti'li Belediye Başkanları Afyonkarahisar'da buluşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları’nın beşincisi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları’nın beşincisi, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları'nın beşincisi 20-21-22 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığını yürüteceği toplantıya, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak olmak üzere, 13 şehirden gelen 155 belediye başkanı katılacak.

Bölge toplantısında ayrıca, il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da yer alacak.

- Başarılı başkanlar tecrübelerini paylaşacak

Bölge toplantısının birinci gününde, önceki dönemlerde başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacak.

Toplantının ikinci gününde basına açık bölümde protokol konuşmaları yapılacak ve ardından belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Bölge toplantısının son gününde ise şehirlerin kendine has sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile kurum ve kuruluşların genel müdürleri istişare toplantısında bir araya gelecek.

PARTNER Tüylerin altından bakın ne çıktı Tüylerin altından bakın ne çıktı
Pompeo ve Veliaht Prens Selman ‘Aramco’ saldırısını görüştüPompeo ve Veliaht Prens Selman ‘Aramco’ saldırısını görüştü
MHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildiMHP Antalya İl Başkanlığına Hilmi Durgun getirildi
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ak parti AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplan

En Çok Okunan Haberler

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Diğer Haberler
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

Esad ile üst düzey görüşme olacak mı? AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti 'erken seçim' iddialarına noktayı koydu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan destek sözü

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek sözü

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim tarihi tahmini!

Son dakika! Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.