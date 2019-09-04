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AK Parti'li belediye başkanları Bursa'da buluşacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığında 6-8 Eylül'de gerçekleştirilecek "AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı"na, 14 ilden 135 belediye başkanı katılacak

AK Parti Genel Merkezince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı", Bursa'da 6 Eylül'de başlayacak.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, istişare toplantısıyla ilgili hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.

Salman, "14 il başkanı, belediye başkanı ve kadın kolları başkanının katılacağı, kentte de büyükşehir meclis üyelerimizin, ilçe belediye başkanlarımızın ve ilçe başkanlarımızın katılacağı önemli toplantıyı 6-8 Eylül'de Bursa'da yapacağız." dedi.

Toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlık edeceğini belirten Salman, "Belediye başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, il başkanlarımızın eğitim, bilgilendirme ve istişare toplantısını Bursa'da yapacak olmaktan mutluyuz. Bursa'mız bu tarz organizasyonları her zaman başarıyla yaptı." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Yerel Yönetimler Başkanı Gökay Bilir de 135 belediye başkanının katılacağı toplantının, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediye hizmetlerinin etkinliğini artırmak, bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, çalışmaların usul ve esaslara uygunluğunu temin etmek, gönül belediyeciliğine dayalı yeni şehir vizyonlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirileceğini aktardı.

Programın ilk gününde, önceki dönemlerin başarılı belediye başkanlarının bilgi ve deneyimlerini yeni belediye başkanlarıyla paylaşacağını vurgulayan Bilir, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Yusuf Ziya Yılmaz, Tahir Akyürek ve Veysel Tiryaki'nin katıldığı bir tecrübe paylaşımı programı olacak. Cuma gününü inşallah böyle tamamlayacağız. Cumartesi günü de Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak olmak üzere 14 ilimizden katılımın olacağı programla devam edecek. Bu illerden gelen belediye başkanlarımız, il genel meclisi başkanlarımız, il başkanlarımız, il yerel yönetimler başkanlarımız, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanlarımız, il uzmanlarımız ve Bursa'dan büyükşehir belediye meclis üyelerimiz, Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım belediye meclis üyelerimiz ile ilçe yerel yönetimler başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızın katılacağı bir program olacak."

Toplantının ikinci gününde belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi gibi konularda uzmanlar tarafından eğitimler verileceğini anlatan Bilir, son gün ise belediye başkanları ve bakan yardımcılarının değerlendirme ve istişare toplantısıyla programın tamamlanacağını kaydetti.

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AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplan Bursa

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