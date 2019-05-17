HABER

AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 13:45 | Son Güncelleme

AK Parti, 31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarını Temmuz ayından itibaren eğitime alacak.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti, 31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarını Temmuz ayından itibaren eğitime alacak. 'Gönül belediyeciliği' kavramının vurgulanacağı eğitimlerde belediye başkanlarından, Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun hareket etmeleri istenecek.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, AK Partili belediye başkanlarına eğitim verecek. Temmuz ayından itibaren başlayacak eğitimlerde 6 ya da 7 il merkez olarak belirlenecek. Bu illerin çevresindeki belediye başkanları buralarda toplanacak. Toplantılarda geçmişte görev yapan belediye başkanları yeni başkanlara bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Eğitim faaliyetlerinde halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularına yoğunlaşırken, 'halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği' kavramlarının altı çizilecek. Belediyeye gelen vatandaşın memnuniyetle ayrılması için belediye başkanlarına gerekli uyarılar yapılacak, ayrıca sosyal belediyecilik anlayışı da toplantının gündemlerinden biri olacak.
CUMHUR İTTİFAKI DETAYI
Belediyelerin kendine özgü sorunlarının çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları bu toplantılarda başkanlar ile bir araya gelecek, böylece bürokratlar ile belediye başkanları arasındaki iletişim pekiştirilecek. Öte yandan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, yılda iki kere belediyeler hakkında rapor hazırlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Hazırlanan raporlar ile belediye başkanlarının seçim vaatleri, bütçeleri, personel giderleri takip edilecek. Ayrıca, eğitim faaliyetlerinde AK Partili başkanlara Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun davranılması hakkında talimat verilecek, başkanların Cumhur İttifakına zarar verecek söylem ve eylemlerden kaçınmaları istenecek.
'MANİFESTONUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'
Eğitim faaliyetleri hakkında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu başarı hikâyesinin devam etmesi için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde 11 maddelik Yerel Yönetimler Manifestomuzu açıklamıştı. Biz de manifestomuzun yerel yönetimlerde takipçisi olacağız" dedi.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Başkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurduBaşkan Duran, Tire Belediyesi'nin borcunu afişle duyurdu
Sağlık Bakanı Koca yüzüne kezzap atılan Berfin’i ziyaret ettiSağlık Bakanı Koca yüzüne kezzap atılan Berfin’i ziyaret etti

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

ABD'den önemli açıklama: Türkiye vazgeçebilir!

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Ölüm anını anlattı! Tüyleri diken diken etti

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Yine çok iddialı! Bakın ne giydi

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Soylu: Türkiye ile ilgili ciddi bir tehditle uğraşıyoruz

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

Bahçeli duyurmuştu! MHP İstanbul için çalışmalara başlıyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan iftar programında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e davet

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan YSK açıklaması!

TBMM Başkanı'ndan YSK açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.