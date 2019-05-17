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AK Partili belediye başkanları eğitime alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

  AK Parti, 31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarını Temmuz ayından itibaren eğitime alacak.

AK Parti, 31 Mart'ta seçilen belediye başkanlarını Temmuz ayından itibaren eğitime alacak. 'Gönül belediyeciliği' kavramının vurgulanacağı eğitimlerde belediye başkanlarından, Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun hareket etmeleri istenecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, AK Partili belediye başkanlarına eğitim verecek. Temmuz ayından itibaren başlayacak eğitimlerde 6 ya da 7 il merkez olarak belirlenecek. Bu illerin çevresindeki belediye başkanları buralarda toplanacak. Toplantılarda geçmişte görev yapan belediye başkanları yeni başkanlara bilgi ve tecrübelerini aktaracak. Eğitim faaliyetlerinde halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularına yoğunlaşırken, 'halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği' kavramlarının altı çizilecek. Belediyeye gelen vatandaşın memnuniyetle ayrılması için belediye başkanlarına gerekli uyarılar yapılacak, ayrıca sosyal belediyecilik anlayışı da toplantının gündemlerinden biri olacak.

CUMHUR İTTİFAKI DETAYI

Belediyelerin kendine özgü sorunlarının çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları bu toplantılarda başkanlar ile bir araya gelecek, böylece bürokratlar ile belediye başkanları arasındaki iletişim pekiştirilecek. Öte yandan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, yılda iki kere belediyeler hakkında rapor hazırlayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak. Hazırlanan raporlar ile belediye başkanlarının seçim vaatleri, bütçeleri, personel giderleri takip edilecek. Ayrıca, eğitim faaliyetlerinde AK Partili başkanlara Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun davranılması hakkında talimat verilecek, başkanların Cumhur İttifakına zarar verecek söylem ve eylemlerden kaçınmaları istenecek.

'MANİFESTONUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Eğitim faaliyetleri hakkında konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Bu başarı hikâyesinin devam etmesi için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde 11 maddelik Yerel Yönetimler Manifestomuzu açıklamıştı. Biz de manifestomuzun yerel yönetimlerde takipçisi olacağız" dedi.

Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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