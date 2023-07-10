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AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

10.07.2023 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, Çiğli Belediyesi meclis üyesi AK Partili Nedim Aslan, gittiği bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Aslan hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İşte detaylar...

AK Partili belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Dehşete düşüren olay, öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Çiğli Belediyesi meclis üyesi Nedim Aslan, gittiği bir iş yerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Aslan yaralanırken, saldırgan ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)

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İzmir silahlı saldırı ak parti

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