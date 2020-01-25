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AK Partili belediyelerden deprem bölgesine araç ve personel sevki

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Yerel Yönetimler Başkanı Özhaseki: - "Talimat gönderdiğimiz 771 belediyemiz onlarca araç ve personel ile hummalı bir çalışma sürdürüyor"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Elazığ’da meydana gelen ve birçok şehirde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması amacıyla talimat gönderdikleri 771 AK Parti'li belediyenin onlarca araç ve personelle çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Özhaseki tarafından gönderilen talimatla, başta bölgedeki belediyeler, büyükşehir ve il belediyeleri olmak üzere 771 belediyenin tamamı deprem bölgesine araç ve personel sevki gerçekleştiriyor.

Belediyeler tarafından arama kurtarma timleri, sağlık ve itfaiye personeli başta olmak üzere mobil fırın ve aşevi, çadır, konserve yiyecek, su, çocuklar için süt ve bez, jeneratör, ısıtıcı, kışlık giyecek ve battaniye gibi ihtiyaç duyulan birçok yaşamsal malzemenin bölgeye sevki, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinatörlüğünde, valilikler ve AFAD arasında iş birliğiyle yapılıyor.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ’da meydana gelen ve birçok şehrimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması amacıyla talimat gönderdiğimiz 771 belediyemiz onlarca araç ve personel ile hummalı bir çalışma sürdürüyor. Devlet ve millet olarak el ele vererek bu badireyi de atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki deprem

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