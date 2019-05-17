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AK Parti'li belediyelere yönelik eğitim toplantıları yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Partinin Yerel Yönetimler Başkanlığınca temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları düzenlenecek - Toplantıların ana gündem maddesini, başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları oluşturacak - Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: - "Bu başarı hikayesinin devam etmesi için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde 11 maddelik Yerel Yönetimler Manifestomuzu açıklamıştı. Biz de manifestomuzun yerel yönetimlerde takipçisi olacağız"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca temmuz ayından itibaren Yerel Yönetimler Bölge Toplantıları düzenlenecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası, seçilen belediye başkanlarını kampa alan AK Parti, bu kez eğitim toplantıları gerçekleştirecek.

Temmuz ayında başlayacak toplantılarda, her bölgedeki belediye başkanları bir ilde bir araya gelerek eğitim alacak. Bu toplantılarda geçmişte başarılı çalışmalara imza atan belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarına aktarabileceği ortamlar oluşturulacak.

Çalışmayla geçmişteki tecrübe ile beraber güncel belediyecilik anlayışından hareketle vizyoner bir yerel yönetimler eğitimi yapılması planlanıyor.

- Toplantıların ana konusu "gönül belediyeciliği" olacak

Başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları bölge toplantılarının ana gündem maddeleri olacak.

Belediye başkanlarına ayrıca halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularında da eğitimler verilecek. Bu toplantılarda vatandaşın belediyeye giriş ve çıkışında memnuniyet ile ayrılması konusunda da gerekli mesajlar iletilecek. Toplantılarda sosyal belediyecilik de masaya yatırılacak.

- Cumhur İttifakı ruhu hatırlatması

Bölge toplantılarına, illerin kendine has sorunları konusunda ilgili bakan yardımcıları ve genel müdürler de davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak.

Eğitimlerde Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket edilmesi noktasında bir kez daha hatırlatmalarda bulunulacak. Cumhur İttifakı'na zarar verecek herhangi bir söylem ve eylemden kaçınmaları istenecek.

- "Manifestomuzun takipçisi olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki çalışmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, AK belediyeciliğin, Türkiye ve dünyada bir yerel yönetimler başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Özhaseki, bu başarının temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ortaya koyduğu hizmet ve sosyal belediyecilik ufkunun yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri gibi birçok şehrimiz 94 ruhu ile buluştuktan sonra altyapısı, üstyapısı tamamlanmış ve yaşanabilir şehirler haline gelmiştir.

Bu başarı hikayesinin devam etmesi için Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimleri öncesinde 11 maddelik Yerel Yönetimler Manifestomuzu açıklamıştı. Biz de manifestomuzun yerel yönetimlerde takipçisi olacağız. Bu kapsamda Yerel Yönetimler Bölge Toplantılarımıza temmuz ayından itibaren başlayacak. Yaklaşık 6-7 ilde o bölgenin belediye başkanlarını toplayarak, eğitime alacağız."

- Belediyeler hakkında rapor hazırlanacak

Öte yandan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca yılda 2 kez belediyeler hakkında genel rapor hazırlanacak. Rapor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Belediye başkanlarının seçim dönemindeki projelerini hayata geçirip geçirmediği, bütçeleri, personel giderleri de takip edilecek. Projelerin zamanında hayata geçirilmesi konusunda başkanlara zaman zaman uyarılarda bulunacak.

Bu çalışmayla belediyeler arasındaki hizmet rekabetinin artırılması doğrultusunda performans yükselişlerinin sağlanması hedefleniyor.

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