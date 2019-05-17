AK Parti'li belediyelere yönelik eğitim toplantıları yapılacak

Belediye başkanlarına ayrıca halkla ilişkiler, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi konularında da eğitimler verilecek. Bu toplantılarda vatandaşın belediyeye giriş ve çıkışında memnuniyet ile ayrılması konusunda da gerekli mesajlar iletilecek. Toplantılarda sosyal belediyecilik de masaya yatırılacak.

Başarılı bir belediyeciliğin ortaya konulabilmesi için halkla ilişkiler ve gönül belediyeciliği konuları bölge toplantılarının ana gündem maddeleri olacak.

Çalışmayla geçmişteki tecrübe ile beraber güncel belediyecilik anlayışından hareketle vizyoner bir yerel yönetimler eğitimi yapılması planlanıyor.

Temmuz ayında başlayacak toplantılarda, her bölgedeki belediye başkanları bir ilde bir araya gelerek eğitim alacak. Bu toplantılarda geçmişte başarılı çalışmalara imza atan belediye başkanlarının bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarına aktarabileceği ortamlar oluşturulacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası, seçilen belediye başkanlarını kampa alan AK Parti, bu kez eğitim toplantıları gerçekleştirecek.

- Cumhur İttifakı ruhu hatırlatması

Bölge toplantılarına, illerin kendine has sorunları konusunda ilgili bakan yardımcıları ve genel müdürler de davet edilecek. Şehrin sorunları dinlenecek, belediyelerin talepleri dikkate alınacak.

Eğitimlerde Cumhur İttifakı ruhuna uygun hareket edilmesi noktasında bir kez daha hatırlatmalarda bulunulacak. Cumhur İttifakı'na zarar verecek herhangi bir söylem ve eylemden kaçınmaları istenecek.

- "Manifestomuzun takipçisi olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki çalışmayla ilgili yaptığı değerlendirmede, AK belediyeciliğin, Türkiye ve dünyada bir yerel yönetimler başarı hikayesi olduğunu belirtti.

Özhaseki, bu başarının temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ortaya koyduğu hizmet ve sosyal belediyecilik ufkunun yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İstanbul, Ankara, Konya ve Kayseri gibi birçok şehrimiz 94 ruhu ile buluştuktan sonra altyapısı, üstyapısı tamamlanmış ve yaşanabilir şehirler haline gelmiştir.